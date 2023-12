Les montagnes russes continuent pour les Bucks

Cette défaite des Bucks à Chicago, en prolongation, est peut-être le meilleur symbole du début de saison de Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers. Ces derniers connaissent des bons passages mais aussi des moins bons. La preuve avec plusieurs séquences de cette partie.

Pour entamer la rencontre, ils ont passé 11-2 en quatre minutes. Puis ont terminé la première période avec un 9-3. Enfin, dans le dernier acte, les Bucks encaissent un 14-2. Malgré ce coup dans le ventre, Milwaukee n’était pas loin de l’emporter. Il a fallu un shoot d’Alex Caruso pour les empêcher de repartir de l’Illinois avec un succès.

« On s’est donné une chance, à plusieurs reprises, de revenir et de gagner », constate Malik Beasley pour le Journal Sentinel. « Quand on dépense beaucoup d’énergie comme ça, c’est difficile de la maintenir, surtout en prolongation. On doit se serrer les coudes et en tirer les leçons. Je pense que c’est l’une de nos premières défaites de ce type. Cela arrive. Je pensais qu’on allait encore s’en sortir. »

Quand on joue avec le feu…

Les Bulls, pourtant privés de Zach LaVine et DeMar DeRozan, ont dominé la prolongation 14-7 et finalement puni une équipe de Milwaukee bien trop irrégulière.

« On n’a pas joué à notre meilleur niveau et on ne mérite pas de gagner », assume Giannis Antetokounmpo. « Les Dieux du basket font le travail parfois et les Bulls ont joué plus dur que nous. Ils méritaient davantage la victoire. On ne peut pas toujours se reposer sur notre talent. On ne s’est pas mis en position de gagner, on n’a pas bien joué ni respecté le basket. On est revenu, mais on ne doit pas se retrouver dans cette situation. »

Le Grec avait déjà dit cela après la victoire contre les Blazers, dans laquelle lui et sa bande avaient été menés de 26 points avant de s’en sortir. Ils sont souvent sur un fil et, dans ces cas-là, on prend le risque de tomber, du bon comme du mauvais côté. « On a joué avec le feu et parfois, on se brûle », compare le MVP des Finals 2021.

Ce n’est pas la première fois que les Bucks montrent plusieurs visages dans un même match. Les 48 minutes semblent longues pour les hommes d’Adrian Griffin, qui souffrent en défense et connaissent de grosses chutes de tension.

« Même quand ça semble bien parti, on n’arrive pas à être régulier », se lamente Brook Lopez. « On a toujours des petites absences, excellent départ ou non. C’est un processus et on doit continuer de trouver des solutions. Mais on arrive en décembre et ça continue. On a besoin d’avoir un plus grand sentiment d’urgence. »