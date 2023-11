Les Bucks ont frôlé la correctionnelle

Il reste neuf minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Les Bucks sont menés de 26 points (55-81) face aux Blazers, pourtant pas des gros clients puisqu’ils n’ont gagné qu’un match depuis trois semaines… Finalement, 21 minutes plus tard, après un 58-21, Milwaukee l’emporte.

Les Bucks ont ainsi réalisé le deuxième plus gros comeback de leur histoire, après celui de 27 points contre les Bulls, il y a onze ans jour pour jour, le 26 novembre 2012.

Bobby Portis réveille son équipe

Symbole de cette remontée : Bobby Portis, avec ses 10 points et 5 rebonds dans le dernier quart-temps. « J’ai apporté du cœur. Je n’avais rien pour moi : je manquais des tirs que je mettais habituellement. Mais je m’appuie sur les efforts, je donne tout. Je suis à 110%. Je joue dur, on ne peut pas me l’enlever, je joue avec tout mon cœur », déclare-t-il au Journal Sentinel.

C’est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein : faut-il saluer le comeback ou plutôt s’inquiéter d’un tel écart entre les deux équipes après 27 minutes ?

« On se complique la tâche parfois. Je trouve que Portland est une très bonne équipe, jeune, qui joue dur, qui a de gros défenseurs, qui joue bien », liste Giannis Antetokounmpo. « Mais on se rend la vie difficile. On ne doit pas se retrouver à -26, car ça demande beaucoup physiquement. Après, je suis content de notre victoire. Je suis fier des gars, ils n’ont pas baissé les bras. »

Une formation toujours fragile

Les difficultés des Bucks, si visibles depuis le début de saison, ont encore sauté aux yeux dans cette rencontre. Les Blazers ont appuyé sur le rebond offensif (14) et sur la transition (21 points en contre-attaque) pour faire mal au Grec et à sa bande.

« C’était une question de communication et aussi de garder nos adversaires devant nous », analyse Andre Jackson Jr. « On a laissé des pénétrations vers le cercle se faire facilement. En seconde période, on a fait les efforts supplémentaires pour récupérer des ballons, pour bloquer au rebond. »

Cette saison, Milwaukee affiche un bilan de trois victoires en huit matches quand les joueurs d’Adrian Griffin sont menés à la pause. La preuve que cette formation est toujours fragile mentalement.

« On doit continuer de se battre contre l’adversité. Parfois, quand on rate un tir ou un layup, l’équipe se décourage », se lamente le coach. « Mais ce sont choses qui arrivent. On doit continuer malgré tout, et ne pas laisser une possession ratée se transformer en trois, quatre ou cinq possessions ratées de suite. On a du cran et on doit rester soudé. Il y a de grandes attentes autour de notre équipe et je pense qu’elle le gère bien. Mais ça ne sera pas parfait. On a montré de quoi on était capable. »