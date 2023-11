Le MVP de la nuit | Bam Adebayo a franchi un cap

L’infirmerie se vide et se remplit à Miami depuis des années, mais un joueur semble inamovible : Bam Adebayo. Le pivot All-Star n’est pas uniquement le pilier défensif de l’équipe, et il lui faut souvent en être la première option en attaque. Comme cette nuit à Atlanta, puisque le Heat était privé de Tyler Herro et de Jimmy Butler.

Résultat : Kyle Lowry l’a servi au poste bas ou ou en tête de raquette, et le talent de Bam Adebayo a fait le reste. Ce talent de maîtriser le fadeaway face aux grands bras de Clint Capela ou Onyeka Okongwu, avec une trajectoire en cloche pour chaque tir. Un vrai « clinic » pour lancer le Heat en premier quart-temps, qu’il termine avec 10 points.

Un leader par l’exemple

« Quand vous avez un leader qui joue comme ça, ça inspire tous les autres » réagit Erik Spoelstra. « À chaque fois qu’on doit traverser quelque chose, c’est Bam qui responsabilise tout le monde. »

Jamais, dans sa carrière, Bam Adebayo n’a connu une période aussi faste en attaque avec 78 points en trois matches. « De le voir franchir un cap est l’élément le plus gratifiant de ces victoires » assure Kyle Lowry.

Car le Heat gagne et enchaîne, avec une 4e victoire de rang. Au coeur du jeu, des deux côtés du terrain, Bam Adebayo est immense. Il y a quelques jours, la NBA lui a retiré un rebond lors de sa performance exceptionnelle face aux Lakers, mais il ne faiblit pas, et cette nuit, il a encore noirci la feuille avec 26 points à 9 sur 12 aux tirs donc, mais aussi 17 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres.

« J’ai le sentiment d’en avoir encore plus dans mon arsenal » prévient Bam Adebayo, qui devrait être un candidat très sérieux au trophée de Player Of The Week alors que le Heat défie les Spurs de Victor Wembanyama ce soir.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 9 35 52.8 50.0 80.0 2.6 7.9 10.4 3.8 2.2 1.2 3.1 1.4 23.2 Total 427 30 55.3 14.1 75.7 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.2 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.