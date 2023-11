Pour Draymond Green, les Warriors ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble

Stephen Curry est tout sourire, les deux bras en l’air tandis que Draymond Green vient prendre dans ses bras l’auteur du panier de la gagne, Klay Thompson. Celui-ci, servi par son intérieur, vient d’achever les Kings avec un tir à mi-distance quasiment au buzzer de la rencontre.

Des scènes de joie et de célébration collective qui, selon l’intérieur des Warriors, contrastent avec la saison passée. « L’an dernier, l’équipe était horrible en matière d’alchimie. C’était difficile de venir travailler, ce n’était pas amusant », décrit sans détour le vétéran de l’équipe, repris par ESPN.

Draymond Green ne dit pas à quel point son altercation avec Jordan Poole, en amont de cette saison-là, a pu jouer dans le vestiaire des Warriors. Mais cette année, il dit voir « la joie sur les visages des gars quand ils arrivent à la salle. Certains restent deux ou trois heures à discuter. Ils se lèvent deux ou trois heures plus tôt pour être ici. On commence à voir ça et on se dit que c’est un groupe qui aime être ensemble. »

Du temps passé ensemble

Cette joie collective, indéniable en ce début de saison, a toujours été un élément essentiel de leur dynastie.

Celle-ci a été renforcée cet été au cours duquel les joueurs ont passé beaucoup de temps ensemble. Les vétérans, autour du trio Curry – Thompson – Green, ont ainsi organisé plusieurs rencontres à Las Vegas, Los Angeles et San Francisco. De nombreux dîners d’équipe ont duré des heures.

Et l’arrivée de Chris Paul, parfaitement intégré, semble aussi avoir eu des effets positifs.

« Le temps qu’on a passé ensemble a été bénéfique. On a pu évacuer la question de l’arrivée de (CP3) dans l’équipe, et celle des autres vétérans récupérés. Ça nous a permis de nous familiariser avec les personnalités et les motivations de chacun avant le début de l’année », rapporte Stephen Curry, conscient de « l’ambiance » dans laquelle les Warriors ont baigné l’an dernier, après leur titre.

Confiance en ceux sur le terrain

Draymond Green dit voir des « adultes », des « professionnels », des « éléments stables » au sein de la franchise. « Cela porte ses fruits. Regardez notre second cinq, ils jouent parfois mieux que le premier », juge l’intérieur, en parlant de cette densité d’effectif. Et comme le dit Stephen Curry, même si les Warriors ne jouent pas « un basket parfait, il y a une belle cohésion, une alchimie et une confiance en ceux qui sont sur le terrain ».

« L’alchimie a toujours été un point fort ici. C’est la raison pour laquelle tant de gars sont ici depuis si longtemps, l’alchimie est ce sur quoi on s’appuie. (L’an dernier), notre alchimie était nulle. Mais ce n’était qu’une année, c’était une anomalie. On est de retour là où on doit être », jure Draymond Green pour conclure.