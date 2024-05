Klay Thompson a fait basculer le match en 120 secondes

« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère… » À Sacramento, on ne doit pas forcément connaître la fable du Loup et l’Agneau, mais on connaît mieux les « Splash Brothers ». Et quand ce n’est pas Stephen Curry qui les punit, c’est son « frère » Klay Thompson qui prend le relais.

Comme la nuit dernière avec un Klay Thompson décisif dans le « money time », et pas uniquement par son « game winner » à 0.2 seconde de la fin.

Car avant cela, l’arrière des Warriors avait déjà fait très mal aux Kings. Comme sur cette passe pour Draymond Green pour ramener les Warriors à une unité (95-94) à deux minutes de la fin.

Puis on retrouve les deux, avec cette fois Draymond Green à la passe pour la finition de Klay Thompson (97-96), qui marque sous le cercle malgré deux défenseurs. Enfin, il y a cette défense « pot-de-colle » sur Harrison Barnes, avec une grosse tape sur la balle, et surtout une violation des 24 secondes.

Au 7e ciel !

« C’était une action énorme », confirme Draymond Green, tout aussi décisif avec une grosse bâche sur Malik Monk. « Ne pas laisser Harrison tenter sa chance était important, et ensuite, la violation des 24 secondes nous a permis de mettre en place notre attaque. D’ordinaire, les Dieux du basket vous récompensent quand vous faites des choses comme ça ».

Les « Dieux du basket » seront avec Klay Thompson pour ce dernier tir, inscrit à la dernière seconde. Un vrai « game winner » puisque les Kings menaient encore d’un point. « À chaque fois qu’on inscrit un super « game winner », on est au 7e ciel » réagit le héros de la soirée. « Si quelqu’un dit le contraire, c’est un menteur. C’est une sensation incroyable. J’aurais pu mieux jouer, mais c’est une super victoire, et c’est une sensation merveilleuse. »

Trois contres !

Auteur de 14 points, à 6 sur 15 aux tirs, Klay Thompson n’était effectivement pas dans un grand soir, mais il avait gardé le meilleur pour la fin avec un 3 sur 4 aux tirs dans le 4e quart-temps.

« Je n’ai pas shooté aussi bien que je l’aurais voulu ce soir, mais je me suis accroché en défense », poursuit le « Splash Borther ». « Et c’est pour cela que j’ai pu réussir ce tir à la fin ». Avec 2 interceptions et surtout 3 contres, Klay Thompson a effectivement beaucoup pesé de ce côté du terrain.

Auteur d’exploits incroyables en carrière, il n’est en revanche pas un spécialiste des paniers de la gagne. Ce n’est que son 3e en carrière, et le précédent, qui datait de 2018, était déjà face aux Kings !

« Il a mis un million de tirs importants au fil des années » exagère Steve Kerr. « Mais en inscrire un à 0,2 seconde de la fin quand vous êtes menés, c’est un plaisir pour n’importe qui, et peu importe le nombre de fois où vous l’avez fait auparavant. Je suis vraiment heureux pour Klay. Il a fait beaucoup d’efforts cet été et la saison a commencé un peu lentement pour lui. Mais il est en train de trouver son rythme, et c’était évidemment une grande action. »