Klay Thompson terrasse les Kings à la dernière seconde !

Que c’est rageant pour Sacramento ! Privés de De’Aaron Fox, les Kings ont fait déjouer les Warriors pendant quasiment toute la rencontre. Ils ont même fait la course en tête pendant toute la deuxième mi-temps, avant de sombrer sur un tir à mi-distance de Klay Thompson (14 points, dont 6 en dernier quart-temps) à deux dixièmes du buzzer. C’est la troisième défaite de suite pour les Kings face à Golden State, depuis le Game 7 du premier tour des playoffs.

Les Warriors avaient pris neuf points d’avance en première mi-temps derrière le réveil d’Andrew Wiggins (14 points, 6/10 aux tirs), mais la pression défensive des Kings va les remettre dans le match. Après avoir encaissé 50 et 41 points de Stephen Curry lors des deux derniers matchs, Mike Brown décide de trapper le meneur de Golden State. Curry perd 4 ballons en premier mi-temps, et le duo Domantas Sabonis – Malik Monk garde Sacramento au contact (56-55).

Davion Mitchell et Harrison Barnes mènent alors un 14-2 pour ouvrir le troisième quart-temps et mettre les Kings à +11 (69-58). Dans le sillage de Draymond Green, les Warriors haussent le ton en défense et recollent grâce à deux 3-points de Dario Saric (74-74). S’en suit un chassé croisé avec finalement Domantas Sabonis (23 points, 11 rebonds, 8 passes) qui croit donner la victoire aux siens avec un tir à l’angle de la ligne des lancers-francs.

Mais il reste 15 secondes à jouer. Sur la dernière possession, Stephen Curry est serré de près, et c’est finalement Klay Thompson qui offre Warriors leur première victoire de la saison à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ballons perdus et rebonds offensifs, les pêchés mignons de Golden State. Les Kings ont marqué 18 points sur les 18 ballons perdus des Warriors, et 12 points sur leurs 14 rebonds offensifs. Ces statistiques sont le symbole de la rencontre, entre des Kings beaucoup plus agressifs et des Warriors brouillons. Gêné par les prises à deux de Sacramento, Stephen Curry a perdu 7 ballons. Les hommes de Steve Kerr ont été sauvés par leur défense, qui a maintenu les Kings à 40% aux tirs, tout en provoquant 15 pertes de balles, et par l’apport de Dario Saric (15 points) en sortie de banc.

– Des carences défensives qui font toujours mal aux Kings. Comme la saison dernière, les Warriors savent que Sacramento ne possède pas de protection du cercle. S’ils ont été maladroits à 3-points, les Dubs ont fini à près de 60% à 2-points, terminant la rencontre par cinq paniers sous le cercle ou à mi-distance pour faire payer les trappes de la défense de Mike Brown. Si les Kings souhaitent franchir un autre palier à l’Ouest, ça passera avant tout par la défense.

