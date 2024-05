De’Aaron Fox rejoint l’infirmerie

Sur une pénétration en dernier quart-temps face aux Lakers, De’Aaron Fox a marché sur le pied de Gabe Vincent et s’est tordu la cheville droite. Il est resté au sol pendant un moment, avant de sortir.

Puis il est rapidement revenu en jeu, a marqué des paniers et des lancers-francs importants dans le « money time ». Mais en prolongation, après 90 secondes, Mike Brown a pris la décision de le sortir définitivement.

« Il sentait qu’il pouvait jouer, donc il est resté sur le parquet, mais dès qu’il a bien vu qu’il ne pouvait plus le faire, on l’a sorti », résume l’entraîneur pour le Sacramento Bee. « On l’a vu se battre malgré sa blessure, il ne voulait pas sortir », poursuit Kevin Huerter. « Il n’était pas censé jouer cette prolongation. C’est un guerrier. »

Dans la foulée de cette rencontre gagnée par Sacramento, le joueur a passé des examens. Les résultats ont soulagé les Kings : De’Aaron Fox (37 points face à Los Angeles) ne souffre pas d’une très grosse entorse, nous indique The Athletic. Il va néanmoins rejoindre l’infirmerie pendant quelques jours et va donc rater plusieurs matches.

Kings All-Star De’Aaron Fox has avoided significant injury, but has sustained a moderate sprain of his right ankle and he is likely to miss some time, sources tell me and @sam_amick. Fox played through the sprain down stretch of 37 points and victory over Lakers on Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2023