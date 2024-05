Les Kings visent carrément le Top 10 des meilleures défenses

Equipe surprise de la saison passée avec un bilan de 48 victoires pour 34 défaites, les Kings ont enfin mis un terme à leur interminable série de seize saisons sans playoffs.

Attaque record l’an passé avec un « Offensive Rating » à 118.6 points pour 100 possessions, les Kings n’étaient à l’inverse pas des foudres de guerre en défense, autorisant 116 points sur 100 possessions (24e de la ligue).

Le mot d’ordre à ses joueurs est donc simple pour Mike Brown en ce début de saison : soit vous défendez plus dur et on pourra progresser, soit on continue comme ça et on n’ira pas loin !

« Il a effacé tout ce qu’on a accompli de sa mémoire, et de notre mémoire », souffle Domantas Sabonis dans The Athletic. « Il nous parle juste de notre défaite face aux Warriors. Il veut nous pousser encore plus, et j’adore ça. C’est de bonne guerre. C’est ce qui arrive quand on se satisfait du passé. »

En l’occurrence, Mike Brown a encore la défaite du Game 4 du premier tour en travers de la gorge. Selon lui, ses joueurs ont trop essayé de jouer les coups de sifflet au lieu de tout simplement jouer leur jeu. À savoir, jouer simple.

« Nos gars se jetaient dans deux, parfois trois défenseurs et pleuraient pour recevoir un coup de sifflet. On a perdu des tas de possessions en transition et en pénétration, en tentant des tirs fous », analyse Mike Brown. « On ne peut rien prendre pour acquis. Rien ne va être facile pour nous. Il faut qu’on se débrouille tout seul. On ne peut compter sur l’aide de personne. »

De’Aaron Fox comme première lame

En tant qu’outsiders, les Kings ne peuvent effectivement pas s’attendre à un traitement de faveur, bien au contraire. Pour aller déloger les Nuggets de leur trône, il faudra sortir les coudes et montrer plus d’agressivité défensive.

« Ça part de moi », souligne ainsi De’Aaron Fox. « Sur et hors des terrains. On veut jouer rapide et physique, et mettre de la pression en défense. Ça va partir de moi. Il faut pouvoir reprendre les gars car on doit être le plus costaud possible de ce côté-là du terrain. »

Ancien assistant des Spurs, avec lesquels il avait gagné le titre en 2003, mais aussi ancien entraîneur des Cavs avec lesquels il avait atteint les Finals en 2007, puis des Warriors pour quatre bagues en six ans, Mike Brown ne s’attend à rien de moins à Sacramento. Il estime que ses troupes ont le potentiel pour viser le titre.

« Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ça, mais la réalité, c’est qu’il faut parfois tenter des choses pour atteindre les sommets. Il est possible que ça ne marche pas. On n’aura peut-être pas le succès qu’on aurait eu si on était resté dans ce qu’on fait de mieux, mais au moins, on aura essayé de progresser. En l’occurrence, je pense qu’on a énormément de marge de progression en défense. Si on arrive à se maintenir dans le Top 3 ou Top 5 en attaque, ça me va. Mais je veux surtout qu’on atteigne le Top 15 ou Top 10 en défense pour avoir une vraie chance en playoffs. »