Les Warriors ont failli tout gâcher… mais ils égalisent face aux Kings !

À l’image de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, les Kings entament le match en étant beaucoup plus physiques et agressifs que lors du Game 3. Keegan Murray marque également trois de ses cinq premiers tirs, mais la défense des Kings prend l’eau. 16 points du duo Stephen Curry – Jordan Poole offrent 7 points d’avance aux Warriors (28-21). Sacramento profite des balles perdues adverses pour finir le quart-temps sur un 11-3 pour virer en tête (32-31).

La défense des Kings, passée en boite sur Curry, hausse le ton et pousse le tempo sur chaque panier. Fox et compagnie font 3/3 à 3-points pour débuter le deuxième quart temps. Ils passent un 13-5 à Golden State pour prendre neuf points d’avance (45-36) ! Un temps mort de Steve Kerr relance les Warriors, qui répondent par un 9-0 (45-45). Le combat de boxe continue avec un Fox ultra efficace et un Murray qui a retrouvé son tir. Les deux joueurs donnent de nouveau 9 points d’avance aux Kings, mais les « Splash Brothers » répondent pour rester en embuscade (69-65).

Plus rigoureux au rebond pour débuter le 3e quart temps, les Warriors repassent devant grâce à un bon passage de Klay Thompson (74-72). Les Kings restent au contact grâce à l’adresse de Keegan Murray mais l’attaque de Sacramento avance au ralenti, notamment avec la décision de Steve Kerr de mettre Draymond Green sur De’Aaron Fox. 24 points du trio Curry – Wiggins – Poole permettent à Golden State de finir le quart-temps sur un 20-9, terminé en beauté par un 3-points au buzzer de Klay Thompson (102-92).

Les hommes de Mike Brown gardent toutefois leur sang froid et entament le dernier quart-temps par un 15-4 grâce à Davion Mitchell et Malik Monk pour casser le « momentum » des Warriors et repasser devant (107-106) ! En patron, Stephen Curry stoppe la série des Kings et marque 7 points d’un 8-2 de Golden State (114-109). C’est au tour de Monk, encore lui, puis de Fox de garder le Chase Center sous tension (118-117).

Les « Splash Brothers » enchainent deux 3-points de suite pour prendre cinq points d’avance mais alors que le momentum est de leur côté, ils enchainent les actions douteuses pour remettre les Kings dans le coup. Jordan Poole perd un ballon bête sur un 5 contre 4, Kevon Looney écope d’une faute offensive, Stephen Curry demande un temps-mort alors que les Warriors n’en ont plus, suivi d’un tir trop rapide à +1 avec 10 secondes à jouer. Un 3-points de De’Aaron Fox suivi d’un stop donne la balle de match aux Kings et Harrison Barnes, mais l’ancien Warrior ne trouve pas la cible au buzzer ! La série retourne à Sacramento avec les deux équipes à égalité, 2-2 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Draymond de retour mais remplaçant. Après la bonne performance du Game 3, Draymond Green et Steve Kerr ont tous deux décidé d’utiliser l’ailier fort dans un role de sixième homme, permettant de minimiser les minutes de Green et de Looney ensemble sur le terrain. Cette configuration permet à l’attaque des Warriors d’être plus dangereuse et dynamique, mais elle rend leur défense plus vulnérable aux rebonds offensifs des Kings si les cinq joueurs ne sont pas rigoureux sur leurs écrans retard. C’est ce qui s’est passé en première mi-temps, forçant Steve Kerr à repartir avec son cinq de départ habituel après la pause.

– De’Aaron Fox donne le ton pour les Kings. Sacramento n’avait pas joué à son tempo pendant les trois quarts du Game 3. Aujourd’hui, ils étaient prêts et tout est parti de De’Aaron Fox. Dès les premières minutes du match, la star des Kings était en « attack mode ». Il a attaqué le cercle avec férocité, il a alterné avec des tirs à mi-distance et à 3-points. Il a terminé la première mi-temps avec 21 points à 56% de réussite. Plus que les chiffres, c’est bien son attitude qui a tiré tous ses coéquipiers derrière lui. Sa prise de bec avec Draymond Green a été symbolique de son état d’esprit. Les Kings ne craignent pas les Dubs, ils les jouent les yeux dans les yeux.

– Les Warriors peuvent s’estimer heureux. Après un troisième quart-temps digne de leur pedigree (37-23), et 17 points de Stephen Curry et de Klay Thompson lors des 10 premières minutes du dernier quart-temps, les hommes de Steve Kerr ont essayé tant bien que mal de perdre le match. Steve Kerr a mal géré ses temps-morts, Poole a perdu un ballon au pire moment, Stephen Curry a demandé un temps-mort alors que les Warriors n’en avaient plus, offrant un lancer-franc et la balle aux Kings. De’Aaron Fox a gardé équipe en vie, mais sur la dernière possession, c’est l’ancien Warrior Harrison Barnes qui était seul pour crucifier son ancienne équipe au buzzer et faire un grand pas vers le second tour. Raté.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. 32 points à 50% aux tirs, dont 18 en deuxième mi-temps, le meneur a été incroyable pour aller arracher cette victoire des Warriors. Il a toutefois failli donner le match aux Kings avec deux très mauvaises décisions lors des 90 dernières secondes.

✅ Klay Thompson – Jordan Poole. Les deux lieutenants de Stephen Curry ont retrouvé leur adresse au meilleur moment. Ils ont cumulé 48 points à 17/30 aux tirs.

✅ Draymond Green – Kevon Looney. Les deux tauliers de la raquette des Dubs ont de nouveau répondu présent avec 12 points, 10 rebonds, 7 passes en sortie de banc pour Draymond Green, et 8 points, 14 rebonds, 6 passes pour Kevon Looney.

✅ De’Aaron Fox. Comme depuis le début de la série, il a été magistral. Il a terminé avec 38 points, dont 12 en dernier quart temps, 9 rebonds et 5 passes.

✅ ⛔ Malik Monk. Maladroit pendant trois quart-temps, l’arrière a toutefois lancé le comeback des Kings en dernier quart temps, y marquant 9 de ses 16 points.

⛔ Kevin Huerter. L’arrière des Kings continue sa série désastreuse : il a terminé le match avec 2 points à 1/4 aux tirs, dont seulement une tentative à 3-points.

LA SUITE

Game 5 à Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.