Les Warriors apprécient la profondeur de leur effectif

La feuille de match ressemble à s’y méprendre à celle d’une rencontre de présaison. À l’occasion d’une promenade de santé sur le parquet des Pelicans, Stephen Curry et ses Warriors ont pu faire tourner.

Pas moins de 10 joueurs ont été mobilisés pour 20 minutes ou plus, et seul le shooteur fou, auteur de 42 points, a atteint la barre des 30 minutes jouées. Et l’ensemble des joueurs utilisés a eu un impact positif au score d’au moins +10, à l’exception de Draymond Green (+6).

Précision notable, deux éléments importants de la rotation, Klay Thompson et Jonathan Kuminga, étaient absents. Ce match a ainsi donné un bon aperçu de la profondeur d’effectif dont dispose Steve Kerr.

« Les rookies ont été fantastiques. C’est ce qu’on a vu tout au long du camp. Ces deux-là peuvent vraiment jouer. Ils sont constamment autour du ballon, anticipant les actions, gardant le jeu simple et le faisant avancer. C’est vraiment super de voir ces deux jeunes gars jouer », s’enthousiasme le coach californien en parlant de Brandin Podziemski (5 points, 8 rebonds et 2 passes) et Trayce Jackson-Davis (13 points, 10 rebonds et 4 contres).

Utilisés de manière conséquente pour la première fois cette saison, les deux jeunes doivent une partie de leur belle soirée à un autre nouveau venu au sein de l’effectif, tout sauf un rookie lui, Chris Paul. « Ça change tout de pouvoir démarrer un match avec Steph Curry. Et puis en envoyant Chris avec un super second cinq, on peut maintenir la pression », juge Steve Kerr qui a préféré injecter Moses Moody dans son cinq, plutôt que le vétéran comme cela avait été le cas en début de saison.

Des signaux encourageants

L’impact de l’ex-leader des Suns est évident pour les remplaçants. « Je suis plus enthousiasmé par l’équipe et par la façon dont on se met en place dès le départ. La façon dont on tire, la cohésion, la capacité à mélanger les cinq, la façon dont CP dirige notre deuxième cinq et s’imprègne de l’esprit des titulaires. Notre banc ne se contente pas de conserver son avance, il la développe. Ça nous donne beaucoup de confiance », apprécie Stephen Curry dont les passages sur le banc peuvent être mieux abordés.

Décrit comme un « pilote » qui rend « beaucoup plus facile » la vie des Warriors, Chris Paul semble déjà faire l’unanimité au sein de sa nouvelle formation. Il va rester à la manœuvre derrière les titulaires, aux côtés de Dario Saric, Gary Payton, Jonathan Kuminga et Moses Moody, les principales rotations attendues.

« Après le premier soir, j’ai pensé que cela prendrait du temps. Il fallait que Draymond revienne et soit en forme. On devait habituer les nouveaux à notre style de jeu. Ces deux derniers matches ont donc été très encourageants », qualifie Steve Kerr, qui ajoute : « On a un effectif profond et qui est vraiment soudé. Ils s’amusent tous, ils se soutiennent les uns les autres. C’est un bon début, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »