L’absence de meneur de jeu ? Ça n’inquiète pas du tout Bradley Beal

Depuis qu’il est à Phoenix, Bradley Beal a l’impression d’être « un gosse dans un magasin de bonbons ». Malgré les têtes de gondole Kevin Durant, Devin Booker et l’ancien joueur des Wizards lui-même, le « magasin » en question fait tout de même face à une pénurie de meneur de jeu.

Alors que la piste de T.J. McConnell serait toujours d’actualité, les Suns devraient démarrer leur nouvelle campagne sans véritable meneur de jeu. « Je suis très à l’aise avec ça », commence par répondre l’arrière sur le sujet.

« On a tous, Kev, Devin et moi, eu des responsabilités dans nos carrières pour porter le ballon. J’ai probablement eu plus de responsabilités comme meneur depuis un an et demi. Ce ne sera pas la responsabilité d’un seul joueur, on va s’appuyer sur le groupe. Peu importe qui sort le ballon, qui est le plus proche du rebond, on a tous la liberté de remonter le ballon et d’initier l’attaque », note le triple All-Star.

Celui-ci, après le départ de John Wall notamment, avait été mobilisé à la mène par la franchise de Washington. Depuis deux ans, il avait d’ailleurs réduit son volume de tirs et augmenté son niveau de distribution avec environ 6 passes décisives de moyenne. Expérience similaire, bien que beaucoup moins fréquente, pour Devin Booker, surnommé « Point Book », en cas d’absence de Chris Paul.

« Il est capable de savoir comment être efficace avec et sans le ballon. Avec lui, plus Brad, plus certains des gars dont on ne parle pas vraiment – les Jordan Goodwin et les Eric Gordon – on a bien assez de manieurs de ballon. Quand vous avez de grands joueurs, ils trouvent le moyen de faire de grandes choses », formule le GM, James Jones.

Et, comme le dit Bradley Beal, le fait d’être privé de meneur de jeu traditionnel permet de lâcher les chevaux sans attendre. « ‘Trouve Kevin, trouve D-Book et on avance’. On est conscient de travailler sur la question, que ce ne sera pas parfait. Mais je crois qu’on comprend mieux ce que le coach attend et comment on va libérer notre attaque », poursuit l’arrière qui trouve encore « irréel » d’être membre de cette formation, « facilement la meilleure équipe dont j’ai fait partie ».

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 Total 695 35 46.0 37.2 82.3 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.