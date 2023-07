Brooklyn, une terre fertile en opportunités pour Lonnie Walker

Sans faire de bruit, les Nets réalisent jusqu’à maintenant une intersaison convaincante. Après les grands chambardements dramatiques de la « trade deadline » en février, la franchise de Brooklyn veut enfin profiter d’un peu de stabilité dans son effectif pour construire son nouveau projet, résolument tourné vers la jeunesse.

Autre de son trio Mikal Bridges, Nic Claxton et Cam Johnson, prolongé au début du mois, et peut-être aussi de Ben Simmons s’il retrouve la santé, Sean Marks s’attèle donc désormais à peaufiner son groupe avec des joueurs de complément, comme les vétérans Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale, dont le contrat vient d’être garanti.

Mais aussi en comptant sur un jeune en progression comme Lonnie Walker IV. Auteur d’une saison 2022/23 convaincante avec les Lakers, notamment en playoffs, l’arrière de 24 ans rejoint en effet un projet qui lui plait, et surtout qui lui ressemble. Avec une identité de plus en plus établie : polyvalence, défense et qualités athlétiques.

Le bon profil, dans la bonne équipe

« J’ai vu [à Brooklyn] une opportunité. Un noyau de jeunes talents qui veulent construire et grandir ensemble. Et je pense m’intégrer parfaitement au sein de ce noyau », déclare l’ancien de San Antonio et Los Angeles. « Notre cohésion, en ce qui concerne notre progression commune, va être naturelle. »

Sur le poste 2 ou 3, ou en relais de Mikal Bridges et Cam Johnson qui seront titulaires, Lonnie Walker a clairement une carte à jouer en sortie de banc, avec ses qualités défensives et sa polyvalence offensive, même s’il est loin d’être le shooteur extérieur qu’était par exemple Joe Harris, dont il va prendre la place dans la rotation.

« J’ai 24 ans, je suis très athlétique et je peux marquer de différentes manières. Mais je me démarque surtout en défense, et le fait d’être entouré d’autres joueurs doués en défense va rendre mon intégration très fluide », il ajoute. « Nous avons le même objectif, qui est de progresser ensemble. Moi, j’avais seulement besoin d’une opportunité pour faire parler mes qualités. Et j’ai le sentiment que [Brooklyn] est l’endroit idéal. »

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 Total 264 21 42.2 34.9 80.0 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.