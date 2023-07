Brooklyn garantit le contrat de Royce O’Neale

Il y a un an, le Jazz envoyait Royce O’Neale aux Nets contre un premier tour de Draft. Le prélude a une reconstruction massive avec les transferts de Rudy Gobert puis de Donovan Mitchell. A Brooklyn, O’Neale a repris le rôle de Bruce Brown comme « couteau-suisse » défensif, et sans surprise, ses dirigeants ont décidé de garantir sa dernière année de contrat, et il touchera ainsi 9.5 millions de dollars la saison prochaine.

Après les arrivées de Mikal Bridges et de Cam Johnson, O’Neale a perdu sa place dans le cinq de départ, mais la direction semble compter sur lui puisqu’elle a refusé en février et en juin des offres extérieures. Peut-être que la franchise attendait de valider cette « team option » pour que sa valeur augmente. Selon le New York Post, O’Neale, comme Dorian Finney-Smith, intéressent plusieurs franchises par leur profil de « 3-and-D », et les Nets pourraient les inclure dans un échange d’ici le début de la saison.

Pourquoi pas dans un échange en triangle avec les Blazers et le Heat, pour récupérer Tyler Herro, et ainsi faciliter le transfert de Damian Lillard à Miami…

Royce O'Neale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 69 17 42.3 35.6 80.3 0.4 3.1 3.4 1.4 1.5 0.5 0.8 0.2 5.0 2018-19 UTH 82 20 47.5 38.6 76.2 0.3 3.2 3.5 1.5 2.1 0.7 0.9 0.3 5.2 2019-20 UTH 71 29 43.3 37.7 76.4 0.4 5.1 5.5 2.5 2.9 0.8 0.9 0.5 6.3 2020-21 UTH 71 32 44.4 38.5 84.8 1.2 5.6 6.8 2.6 2.6 0.8 1.2 0.5 7.0 2021-22 UTH 77 31 45.7 38.9 80.4 0.8 4.0 4.8 2.5 2.4 1.1 1.0 0.4 7.4 2022-23 BRK 76 32 38.6 38.9 72.5 0.7 4.3 5.1 3.7 3.1 0.9 1.5 0.6 8.8 Total 446 27 43.3 38.4 78.2 0.6 4.2 4.8 2.4 2.4 0.8 1.0 0.4 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.