Rich Paul rassure : LeBron James ne va pas prendre sa retraite

Quelques minutes après l’élimination en finale de conférence Ouest contre les Nuggets, LeBron James avait frappé les esprits. Il disait vouloir « réfléchir à la suite » et à « beaucoup de choses ». Au point de prendre sa retraite ? « Il faut que j’y réfléchisse », avait-il répondu…

Forcément, l’inquiétude avait grandi dans les jours suivants, même si rien n’était venu ensuite donner du poids cette possibilité. Le MVP des Finals 2020 ayant même commenté le recrutement des Lakers sur son compte Instagram. Visiblement, cette histoire de retraite, c’est bien déjà de l’histoire ancienne pour LeBron James si on en croit les déclarations de son agent.

« On a vu comment il a terminé la saison et il voulait réfléchir à beaucoup de choses », rappelle Rich Paul pour la radio SiriusXM. « Puis, deux semaines après, il m’a envoyé un texto car il était motivé pour y retourner. »

Et si LeBron James jouait encore 5 ou 6 ans ?

LeBron James est sous contrat avec les Lakers jusqu’en 2025, mais sa dernière année de contrat (2024/25) est optionnelle, et il aura la possibilité de tester le marché dans un an. Il lui faudra pour cela faire une croix sur une année à 51 millions de dollars ! Comme à son habitude, on peut s’attendre à ce que LeBron décline cette « player option » pour négocier un nouveau contrat de type 1+1.

Sans doute pour attendre la venue de Bronny, dont la cote grimpe en flèche depuis plusieurs mois, au point de voir son nom apparaître au premier tour de la prochaine Draft. En tout cas, Rich Paul n’exclut pas de le voir sur un terrain jusqu’à… 45 ans !

« Donc 5 ou 6 ans de plus ? » demande-t-il. « S’il y a bien un gars pour qui je ne peux pas écarter cette éventualité, c’est bien lui. Ce qui est important, c’est de comprendre ce qui le motive depuis toutes ces années. Tant qu’il est toujours motivé à l’idée de jouer en NBA et que la santé suit, il n’y a pas de raison ». Et Paul d’ironiser sur un LeBron qui se transformerait en Karl Malone : « Il peut faire du pick and pop, shooter, faire les bonnes lectures de jeu et jouer aussi longtemps qu’il le voudra ».

Au final, peut-être que LeBron souhaite aussi attendre la venue de son deuxième fils, Bryce en NBA… Au mieux, ce sera en 2026. Il aura alors 42 ans, et s’il vise le record absolu, il lui faudra encore jouer plusieurs saisons puisqu’il est détenu par Nate Hickey, qui avait à 45 ans en NBA. Mais c’était en 1948, au tout début de la NBA, et c’était évidemment une autre époque.

Plus récemment, Kevin Willis a joué jusqu’à 44 ans. Vince Carter a raccroché les baskets à 43 ans, stoppé par le Covid…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.