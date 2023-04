L’avenir de Bronny James plane au-dessus du Hoop Summit

Ohio State, Southern California ou Oregon. Dans les prochaines semaines, une de ses trois écoles recevra une bonne nouvelle : Bronny James viendra jouer son chapitre universitaire dans leurs rangs.

Reste maintenant à savoir qui parmi ces trois programmes évidemment sponsorisés par Nike sera le grand gagnant, dans le recrutement médiatisé mais finalement très opaque du plus âgé des fils de LeBron James. Et en cela, alors qu’il avait expliqué cet hiver qu’il annoncerait sa décision au printemps, après la fin de saison « senior » au lycée, le Nike Hoop Summit représente sa dernière sortie « publique » sur un parquet avant son choix…

Prévu pour samedi soir, à Portland comme tous les ans, le match est le plus gros événement de la sphère « scouting » puisqu’il oppose les meilleurs lycéens américains aux meilleurs jeunes « prospects » internationaux. Et forcément, alors qu’il est le dernier joueur de la promotion lycéenne de 2023 qui n’a toujours pas annoncé son université, Bronny James est logiquement au centre de l’attention, et les tentatives de recrutement de certains de ses compères lycéens, tous déjà engagés auprès d’une université, se multiplient…

Californie de papa et Oregon de Nike contre Ohio natal

« ‘Reste à la maison’, c’est mon discours » lance ainsi Isaiah Collier, le meilleur lycéen du pays dans la promotion 2023 selon le classement de 247sports, et la recrue majeure de Southern California (USC) pour la saison prochaine. « Pourquoi quitter Los Angeles alors que tu y es déjà en ce moment ? »

Mais le plus motivé des recruteurs en herbe est assurément Jackson Shelstad, futur « freshman » pour Oregon à la rentrée. « À domicile », puisque tout ce beau monde est rassemblé à Portland, le jeune meneur tente ainsi avec assiduité et conviction de grossir les rangs des Ducks…

« Pas plus tard que mercredi, j’étais au front » plaisante-t-il alors. « Il est pote avec Mookie [Cook, engagé avec Oregon pour la saison prochaine, ndlr], il a un contrat avec Nike. Les planètes s’alignent ! Moi, Mookie et KJ [Kwame Evans, troisième « freshman » d’Oregon dans la promotion 2023, ndlr] adoreront l’avoir parmi nous. On fonctionnerait super bien ensemble, sur le terrain. »

Un discours entendu par le principal intéressé ? « Je ne peux pas trop vous en dire » ajoute Shelstad, souriant. « Mais il avait un sourire en coin quand je lui en parlais. Je crois bien qu’il est intrigué. »

Et Bronny James de donner finalement son ressenti, sans trop se mouiller, sans surprise.

« Je m’amuse, surtout. J’en rigole avec eux. Mais c’est sympa de se sentir désiré » conclut ainsi l’ancien pensionnaire de Sierra Canyon, qui pour rappel n’a procédé qu’à une seule visite officielle sur un campus, celui d’Ohio State en septembre. « C’est bon enfant car au final ils savent tous que je dois prendre la meilleure décision pour moi, en mon âme et conscience. »

Le suspense continue donc, dans la saga « où ira Bronny James ? »…