Phoenix devrait couper Chris Paul !

Mat Ishbia, le nouveau patron des Suns, s’était déjà fait remarquer par des décisions fortes, avec l’arrivée de Kevin Durant en février puis le renvoi de Monty Williams après la défaite face aux Nuggets en playoffs, et il n’en a pas terminé. Selon TNT, après avoir engagé Frank Vogel comme coach, le nouveau patron de Phoenix a prévenu Chris Paul qu’il serait sans doute coupé !

Au sortir de sa « pire » saison en carrière (13.9 points, 8.9 passes, 4.3 rebonds et 1.5 interception), le meneur de tout juste 38 ans possédait initialement une année de contrat supplémentaire dans l’Arizona (à 30.8 millions de dollars), sauf qu’elle n’était que partiellement garantie. En clair, ses dirigeants peuvent ne pas lui garantir cette saison, même s’ils débourseront 15 millions de dollars dans l’histoire, en guise d’indemnités de départ.

Une dernière danse avec LeBron James ?

Quelques instants plus tard, ESPN et The Athletic rapportent toutefois qu’un départ de Chris Paul ne serait pas forcément acté et que toutes les options sont envisagées, dans le but de contenter le joueur et la franchise.

En effet, au-delà d’être libéré puis de voir ses 15 millions de dollars être étalés sur plusieurs années, le futur Hall of Famer pourrait être transféré, ou carrément coupé par les Suns… pour mieux re-signer chez eux derrière, à un salaire inférieur ! Cette dernière option est toutefois assez improbable car Phoenix doit libérer Chris Paul, ne pas étaler son salaire sur plusieurs saisons et espérer qu’aucune autre équipe ne le récupère lors des enchères aveugles mises en place dès qu’un joueur est libéré, afin de le garder au minimum vétéran…

Il n’est toutefois pas certain de retrouver « CP3 » en tant que « free agent » au 1er juillet, car Phoenix aura jusqu’au 28 juin pour se décider. Mais, si tel était le cas, avec 15 millions de dollars en poche (en une fois ou plusieurs…), on ne serait pas surpris de le voir relever un dernier challenge chez un candidat au titre, en touchant moins ailleurs.

Pourquoi pas avec son pote LeBron James ? Les deux ont quasiment le même âge et ce serait une magnifique fin de carrière que d’aller chercher un titre ensemble. À condition que LeBron ne poursuive la sienne… Une chose est sûre, TNT précise que Chris Paul ne veut surtout pas prendre sa retraite et qu’il compte jouer pour un prétendant au titre.

Du côté des Suns, qui n’auraient donc plus que cinq joueurs sous contrat (Kevin Durant, Devin Booker, Deandre Ayton, Landry Shamet et Cameron Payne), il va falloir trouver un meneur de jeu de qualité et il se murmure que Fred VanVleet, le All-Star des Raptors, est visé. Celui-ci serait aussi le plan B des Rockets, si ces derniers ne parviennent pas à ramener James Harden. Mais même en coupant Chris Paul, la marge de manoeuvre financière des Suns reste limitée, et ils auront bien du mal à récupérer un All-Star pour le remplacer…

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.