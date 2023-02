L’arrivée de Kevin Durant fait briller les yeux des Suns

C’est le plus gros transfert de ces dernières années, bien plus important que celui de James Harden aux Nets puis aux Sixers, de Rudy Gobert aux Wolves, de Kyrie Irving aux Celtics puis aux Mavericks ou encore de Kawhi Leonard aux Raptors. Peut-être qu’il faut remonter à Kevin Garnett et son départ aux Celtics pour trouver trace d’un MVP transféré dans un échange aussi massif. Encore au sommet de son basket, et candidat sérieux au titre de MVP, Kevin Durant chamboule l’ordre établi, et aux Suns, tout le monde a les yeux qui brillent.

À commencer par Monty Williams qui l’a côtoyé au Thunder et en sélection américaine.

« C’est plus qu’un renfort », a réagi l’entraîneur des Suns, après la défaite face aux Hawks. « C’est un sursaut, un choc. Non seulement parce que c’est un grand joueur, mais aussi pour son amour pour le jeu. Les gars vont voir quelque chose qu’ils n’ont peut-être jamais vu auparavant par son approche et son amour du basket. S’il pouvait jouer au basket 24 heures sur 24, sept jours sur sept, il le ferait et on est comme ça. S’il pouvait shooter tous les jours, c’est ce qu’il ferait et on est comme ça. Être en mesure d’avoir quelqu’un comme ça à l’entraînement, d’ultra talentueux, et l’un des meilleurs de l’histoire, ça ne va pas seulement nous améliorer, car ça va aussi nous remonter le moral et nous donner un petit coup de fouet. »

Alors qu’il a bien cru être envoyé aux Nets, Chris Paul est toujours là, et il est plus qu’heureux de jouer avec Kevin Durant, l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

Pour le meneur All-Star, il suffit d’ajouter KD dans n’importe quelle équipe pour qu’elle devienne compétitive, et il prend l’exemple des Washington Generals, les victimes des Harlem Globetrotters…

« C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire », a déclaré Chris Paul. « Pour comprendre comment il aborde le basket, il y a son surnom : Easy Money. C’est juste sa façon d’aimer le basket, et je pense que c’est ce qui nous a rapprochés, Book et moi, parce qu’il adore le basket. Et KD adore aussi le basket. Donc je suis très enthousiaste sur la construction de cette équipe. »

Quand Kevin Durant va-t-il débuter aux Suns ?

Pour Monty Williams, il ne fait pas de doute que le trio Paul-Booker-Durant va être incroyable !

« Nous avons une chance d’être vraiment bons » assure-t-il. « Nous devons trouver un rythme, nous devons comprendre comment nous pouvons jouer ensemble, mais Kevin peut jouer avec n’importe qui. Avec n’importe quelle équipe de la ligue, il peut trouver des solutions. Même chose pour Book, même chose pour Chris [Paul], donc c’est à nous de trouver les joueurs autour d’eux, et comment [DeAndre Ayton] va s’adapter et tout ça. Mais nous avons un peu de temps pour cela… Nous allons découvrir tout cela au fur et à mesure que nous avançons. »

N’oublions pas que les Suns ont tout de même perdu gros avec Cam Johnson et Mikal Bridges, que ce soit dans la jeunesse, la polyvalence et la défense. Dario Saric est aussi parti, et il reste quelques interrogations sur la défense sur les extérieurs.

Sans oublier bien sûr que Kevin Durant est blessé, et qu’on ne sait toujours pas quand il reviendra…