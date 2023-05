Steve Kerr rend hommage à la qualité des Lakers et à la résistance des Warriors

Pour la première fois de sa carrière, Steve Kerr s’est donc incliné en playoffs face à une équipe de l’Ouest. Il a d’ailleurs félicité Darvin Ham « pour son travail incroyable » cette saison. Ce n’est d’ailleurs que la troisième défaite de Steve Kerr en playoffs, et la première avant les Finals.

« Tout d’abord, je veux féliciter les Lakers. Ils ont remarquablement joué dans cette série. C’est une très, très grande équipe ! Je veux féliciter Darvin et son staff. J’ai trouvé qu’ils ont brillamment coaché dans la série. »

Des Game 1 et 4 décisifs

Ce fut une vraie partie d’échecs entre les deux entraîneurs, et Darvin Ham a donc eu le dernier mot avec la titularisation surprise de Dennis Schroder dans le Game 6 en lieu et place de Jarred Vanderbilt. Un choix « small ball » qui a porté ses fruits. Mais pour Steve Kerr, les Lakers étaient tout simplement supérieurs et ses Warriors n’avaient pas le niveau pour conserver leur titre.

« On a eu notre chance… Pour moi la série se résume aux Game 1 et 4, et les Lakers nous ont dominés à des moments-clés dans ces deux matches. La différence s’est vraiment faite là. La meilleure équipe a gagné, et bonne chance à eux pour la suite » explique ainsi le technicien de la Baie.

Une saison très compliquée pour les Warriors

Pour Steve Kerr, il n’y a pas de regret à avoir. Les Warriors n’avaient pas la carrure pour conserver leur titre.

« Il n’y a pas de regrets, mais ça craint de perdre… C’est comme ça, c’est la plus grande compétition au monde, et dans le vestiaire, il y avait ce mélange de fatigue et de déception. Nous n’étions pas une équipe capable de gagner le titre. Si c’était le cas, nous serions au prochain tour. Quand on regarde la saison dans son ensemble, on peut voir tous les hauts et les bas. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées et des obstacles qui nous ont touchés. Mais notre groupe est resté uni et s’est battu jusqu’à la fin et a fait un bon parcours ».

Après avoir réaffirmé sa confiance dans son « Big Three », Steve Kerr rend hommage à ses joueurs.

« Ce fut une longue et difficile saison, mais nos gars ont tenu bon. Atteindre les demi-finales de conférence, alors que pendant une grande partie de la saison nous étions à la dérive, montre le caractère de notre groupe et la façon dont il s’est serré les coudes. »