En toute discrétion, les Bulls ont prolongé Arturas Karnisovas

Même si la saison des Bulls peut être considérée comme un échec, car ils n’ont pas su atteindre les playoffs à l’issue du play-in, cela ne les a pas empêchés de prolonger l’un de leurs hommes forts, Arturas Karnisovas.

Une prolongation très discrète puisque la franchise n’avait pas communiqué dessus, et c’est notre confrère Darnell Mayberry, de The Athletic, qui a donc révélé l’information.

Vice-président des opérations basket de Chicago depuis maintenant trois ans, et son arrivée dans l’organigramme de la franchise en avril 2020, le dirigeant lituanien de 52 ans continue ainsi l’aventure dans les bureaux de l’Illinois, sans que la durée ni le montant de sa prolongation ne soit pour le moment communiqués.

Sous la houlette d’Arturas Karnisovas, on se souvient que les Bulls de Billy Donovan ont retrouvé les playoffs en 2022, dans le sillage de DeMar DeRozan et Zach LaVine, évidemment. Mais l’été qui se profile s’annonce charnière pour cette équipe, puisque Nikola Vucevic, Coby White, Patrick Beverley ou encore Ayo Dosunmu ne sont plus sous contrat pour 2023/24, alors que Lonzo Ball ne rejouera vraisemblablement pas avant au moins 2024/25.