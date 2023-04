Coby White postule à une place de meneur titulaire

L’été sera à nouveau chargé pour la direction des Bulls après une saison sans playoffs. Il faut se préparer à évoluer une saison de plus sans Lonzo Ball, encore opéré du genou avec une greffe de cartilage, mais aussi à gérer trois « free agents » principaux : Coby White, Nikola Vucevic et Ayo Dosunmu.

Drafté en 7e position en 2018, White aborde cette « free agency » avec le statut de « free agent » protégé. Les Bulls peuvent ainsi conserver la main sur son avenir via une « qualifying offer », et ils pourront donc égaler n’importe quelle offre extérieure pour le garder.

« Il est évident que c’est nouveau pour moi d’être un free agent protégé, et j’espère que cela se passera pour le mieux », a expliqué White lors du point presse de samedi. « J’aime Chicago. J’aime mes coéquipiers. J’aime les dirigeants. J’aimerais revenir, mais il y a beaucoup de choses que je ne maitrise pas. C’est un business au final et je comprends que des choix doivent être frais. Si je suis de retour, tant mieux. Mais si je ne le suis pas, vous savez, il faut faire avec ».

Clairement, White n’est pas la priorité de l’été à Chicago même s’il a fait évoluer son jeu, et qu’il lève davantage la tête et qu’il crée un peu plus. Le souci, c’est que c’est un « combo guard », pas assez créateur pour jouer 1, et trop petit pour défendre sur les postes 2 et 3 de la NBA actuelle. Il semble condamné à être un joker derrière Zach LaVine et DeMar DeRozan, mais une place de titulaire pourrait être un critère prioritaire cet été s’il reçoit des offres.

A 23 ans, Coby White se sent prêt pour diriger le jeu

« Je pense que ce sera dans les discussions… C’est évidemment mon objectif. Le sujet sera clairement abordé et on avisera ensuite. Mais ça reste un objectif, ça n’a pas changé » assure White.

Du côté de ses dirigeants, Arturas Karnisovas en tête, on ne promet rien, mais on souligne ses progrès. « Coby s’est amélioré dans tous les aspects de son jeu. Je pense que c’est un bon exemple du joueur qui se développe et progresse, de la prise de décision à la défense en passant par les tirs à 3-points. En particulier dans la deuxième moitié de la saison, il a été très bon pour nous et a joué un rôle clé dans de nombreuses victoires. Il s’est donc vraiment amélioré. »

Est-ce que ce sera suffisant pour postuler à une place de titulaire à la mène ? « Je pense que j’en suis capable » répond White. « Je pense que j’en suis davantage capable qu’il y a deux ans car j’ai beaucoup évolué. Il y a plus de maturité dans mon jeu. Je continue de travailler sur mon leadership, la création, et tous les aspects du jeu d’un meneur, tout en restant moi-même dans le même temps. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 Total 269 27 41.9 36.7 85.4 0.3 3.0 3.4 3.3 2.1 0.6 1.5 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.