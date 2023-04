Patrick Beverley sera gourmand pour son prochain contrat

S’il a apporté un second souffle aux Bulls, qui ont gagné 14 matches sur 22 avec lui en deuxième partie de saison, avec sa défense et sa présence à un poste de meneur de jeu orphelin de Lonzo Ball, Patrick Beverley n’est pas certain pour autant de continuer l’aventure dans l’Illinois.

Le natif de Chicago est libre cet été et, visiblement, toutes les options sur la table. Néanmoins, il a deux impératifs pour son avenir. Le premier : le projet sportif.

« On verra comment les choses se passent avec les Bulls mais peut-être que plein d’autres personnes voudront d’un Pat Bev pour leur équipe. Tout ça m’excite », annonce-t-il sur son podcast. « Je veux être dans une équipe qui veut gagner. Qu’elle soit équipée ou pas, cette équipe doit avoir envie de viser le titre. »

Deuxième condition : l’argent. Et sur ce terrain, l’ancien meneur des Rockets et des Clippers, bien qu’il reste sur une des pires saisons de sa carrière, est ambitieux puisqu’il ne veut pas baisser son salaire. Au contraire même.

« Mon niveau de jeu n’a pas baissé, donc je ne vois pas pourquoi mon salaire de cette saison devrait baisser », avance-t-il pour justifier ses prétentions salariales. « Je suis à 13 millions de dollars, et comme les salaires augmentent, mes 13 millions peuvent devenir 15 millions la saison prochaine. »

Une franchise qui vise le titre voudra-t-elle mettre 15 millions de dollars sur un joueur de bientôt 35 ans (il les aura en juillet) qui, malgré ses qualités défensives et son expérience, n’a plus vraiment le même impact qu’il y a quelques années ? Réponse cet été…

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 Total 593 27 41.3 37.3 75.4 1.1 3.1 4.2 3.4 3.1 1.1 1.2 0.5 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.