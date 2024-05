Stephen Curry, une énorme boulette sans conséquence

« J’ai été surpris, comme tout le monde ». Kevon Looney n’a pas été le seul à avoir mis un peu de temps avant de réaliser l’ampleur de la bévue de Stephen Curry. Alors que les Warriors semblaient avoir fait le plus dur en passant à +5 à l’entame de la dernière minute du Game 4 face à Sacramento (126-121), Stephen Curry a commis une erreur pour le moins inhabituelle.

A l’instar de Chris Webber il y a 30 ans, le meneur a en effet demandé un temps-mort, sauf que son équipe n’en avait plus ! Son coach, Steve Kerr a essayé de le lui crier, en vain, avant de se prendre finalement la tête entre les mains suite à la boulette de sa superstar.

« Je ne vais pas mentir, je croyais avoir fait l’action la plus intelligente du monde », a concédé Stephen Curry après la rencontre. « Quand j’ai reçu le ballon, que je me suis retourné et que j’ai vu la prise à deux, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas d’issue, donc au lieu de perdre le ballon, je croyais l’avoir joué fine, alors qu’en fait, c’était l’inverse. J’ai regardé le banc et tout le monde se secouait la tête. C’est une situation malencontreuse ».

Stephen Curry n’était pas au courant…

Derrière, Malik Monk a inscrit le lancer-franc de pénalité, mais il restait encore 4 points de retard à combler pour les Kings, à 42 secondes de la fin. Avec la possession en main, c’est De’Aaron Fox qui a remis la pression sur les locaux en claquant un 3-points dans la foulée, faisant passer la marque à 126-125.

Heureusement pour Stephen Curry et les siens, Harrison Barnes, qui a hérité du ballon de la gagne au buzzer, n’a pas concrétisé ce qui aurait pu être le hold-up parfait, même si Sacramento a livré une prestation très correcte dans l’ensemble.

« Nous avons « challengé » un coup de sifflet, et quand il a été refusé, au moment de quitter le rassemblement, c’est à moi de le dire », a expliqué Steve Kerr, qui s’est présenté comme premier responsable. « C’est à moi de rappeler aux gars : « On a épuisé tous nos temps-morts ». Et je ne l’ai pas dit, et donc Stephen n’était pas au courant. C’est mon erreur de ne pas avoir clarifié les choses ».

L’honneur est sauf puisque les Warriors l’ont emporté et ont égalisé à 2-2. dans la série. Cet avertissement sans frais a également eu le mérite de réveiller les troupes sur l’importance d’être attentif à chaque possession en vue d’un Game 5 à Sacramento qui s’annonce épique.

« Heureusement, on s’en est sorti avec la victoire, mais c’est une bonne leçon pour nous rappeler à quel point chaque détail compte. On le sait, mais on doit savoir s’il reste des temps-morts, analyser la situation. C’était juste une séquence malheureuse pour le coup », a conclu Stephen Curry.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.