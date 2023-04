Harrison Barnes avait la balle de break au bout des doigts

Ce serait lui tomber dessus à bras raccourcis que de le blâmer pour la défaite des siens dans un Game 4 de très haut niveau. Clairement, le plus beau match de ce premier tour de playoffs.

Mais, à San Francisco face à son ancien club, Harrison Barnes aurait clairement été le héros des Kings ce matin s’il avait pu rentrer son tir à 3-points au buzzer…

« S’il-te-plaît, ne rentre pas ! S’il-te-plaît, ne rentre pas ! S’il-te-plaît, ne rentre pas ! », se répétait Andrew Wiggins au moment des faits…

Et pour cause, après un dernier effort défensif de Stephen Curry pour aller contester le tir de Barnes, ce dernier a échoué à transpercer les filets. Un soulagement énorme pour les locaux, passés tout près d’un déficit de 3-1 dans la série, pour finalement être à égalité à l’heure de ces lignes.

« Il fallait avoir un temps d’avance », avance justement Curry. « Fox est sorti de l’écran et Draymond l’a bloqué donc je me suis mis à courir vers HB qui était ouvert. Il a eu une bonne position mais j’ai pu contester son tir sur la fin. J’ai essayé de le gêner au maximum, pour le faire rater. »

« Après tout ce que j’ai accompli depuis 2016, je ne pense pas qu’un tir puisse nécessairement me perturber »

Et ça a marché ! De quoi instiller le doute dans la tête des Kings ? Et de Barnes en particulier ? Le principal intéressé botte en touche. Il préfère remettre l’accent sur son collectif, bien en place, et qui va revenir à domicile pour se relancer au match 5.

« Après tout ce que j’ai accompli depuis 2016, je ne pense pas qu’un tir puisse nécessairement me perturber », a affirmé Barnes dans The Athletic. « Pour moi, il s’agit de suivre notre ligne de conduite. J’ai eu une bonne position de tir, je l’ai raté. En fin de compte, c’est plutôt la manière qu’on a eu de jouer [par séquences], la manière dont on est bien dans cette série, c’est ça qu’on doit poursuivre. »

Déjà sollicité sur une possession juste avant, Barnes avait aussi raté un tir à 3-points plutôt ouvert. Rageant pour l’ailier exemplaire des Kings qui finit à 9 points à 3/11 aux tirs dont un petit 1/6 derrière l’arc.

« On voulait aplatir leur défense et jouer sur Fox en un-contre-un. Mais HB a décidé de poser un écran », détaille Coach Brown. « On a eu le switch défensif et un 3-points grand ouvert. On a eu ce qu’on voulait avec une bonne position pour l’un de nos vétérans. Mais ça n’est pas rentré. »

« Tu dois rentrer ce tir, c’est comme ça »

Plusieurs fois en bonne position pour prendre le contrôle de la partie plus tôt en dernier quart, mais coupables de balles perdues qui pèsent lourd, les Kings de Sabonis et Fox ont tout simplement pris une leçon de réalisme. Draymond Green ne s’est pas privé de le leur rappeler en conférence d’après-match.

« Il faut rentrer ce tir, c’est comme ça », ajoute le trublion des Dubs sans prendre de gants. « On sait que Fox peut rentrer ses tirs, c’est le joueur le plus clutch de la saison. Je n’allais certainement pas le laisser jouer le un-contre-un. On voulait que quelqu’un d’autre nous batte. S’il rentre le tir, c’est un gros tir. Mais il l’a manqué. [Notre plan] a marché. »

Malgré une nouvelle défaite concédée de peu, les Kings repartent à Sacramento avec une série qui se joue désormais en trois manches, dont deux chez eux ! Un tir raté ne doit pas remettre en question tout ce que le staff de Mike Brown a mis en place jusqu’ici.

« La série est à 2-2 et on rentre à la maison. Notre mentalité est d’aller gagner le prochain », conclut Barnes. « On voulait évidemment venir ici et gagner à l’extérieur. Au final, on a eu l’opportunité de le faire. Maintenant, on passe à la suite et on doit prendre le match suivant possession par possession. »

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 Total 829 32 45.5 37.8 81.1 1.0 4.0 5.1 1.8 1.6 0.7 1.2 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.