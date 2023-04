Officiel : Victor Wembanyama s’inscrit dans la Draft

Ce n’était qu’une formalité puisqu’il est promis à la première place, mais c’est désormais officiel : Victor Wembanyama s’est inscrit à la Draft. C’est son agence, Comsport, qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, et le pivot des Mets 92 est le 4e Français à s’inscrire après Rayan Rupert, Bilal Coulibaly et Nadir Hifi.

Le jeune intérieur de l’Equipe de France a confirmé l’information sur ESPN, et il n’arrive pas à y croire…

« S’inscrire pour la Draft… C’est quelque chose de fou que je ne réalise pas encore. J’ai réalisé très tôt que je voulais jouer en NBA, mais cela devient une réalité un peu plus chaque jour. J’ai beaucoup de chance d’avoir ce rêve à portée de main » a-t-il ainsi expliqué lors d’un entretien sur NBA Today.

Victor Wembanyama, futur numéro 1 de la Draft

Passé de l’Asvel à Boulogne-Levallois l’été dernier, Vicror Wembanyama est devenu un phénomène après une série de deux matches amicaux à Las Vegas. Sous les yeux de LeBron James et des scouts NBA, le Français de 2m21 a démontré qu’il pouvait bien être le prochain phénomène de la NBA et du basket mondial, et il a confirmé son immense potentiel en Betclic Elite avec 21.5 points, 9.9 rebonds, 3.1 contres et 2.3 passes de moyenne.

Meilleur joueur du championnat de France, à seulement 19 ans, il est attendu à la première place de la prochaine Draft, et c’est le 16 mai prochain que l’on découvrira le nom de l’équipe sera choisira en premier. Detroit, Houston et San Antonio sont les trois formations les mieux placées avec 14% de chances d’avoir le premier choix.