Draft 2023 : Nadir Hifi s’inscrit à son tour

Après Rayan Rupert et Bilal Coulibaly, et en attendant que la candidature de Victor Wembanyama ne soit officialisée, voilà qu’un autre Français, également de nationalité algérienne, s’inscrit à la Draft 2023.

Il s’agit de Nadir Hifi, un meneur de 20 ans qui évolue en Betclic Élite, plus précisément au Portel, et qui réalise la meilleure saison de sa jeune carrière au sein du 13e du championnat de France : 17.1 points, 3.3 passes, 2.9 rebonds et 1.4 interception de moyenne (à 47% au shoot, dont 33% à 3-points, et 84% aux lancers).

« C’est quelque chose dont tout basketteur rêve et je n’aurais jamais pensé que ça puisse être [mon rêve] un jour », a réagi sur Twitter celui qui a notamment planté 39 points face au Paris Basketball il y a trois semaines.

Pour l’heure, Nadir Hifi est attendu au deuxième tour et ses qualités de scoreur ont de quoi attirer quelques dirigeants en amont de la Draft (22 juin). Reste à savoir s’il participera d’une part au Combine (14-21 mai), histoire de faire monter sa cote auprès des équipes, et s’il maintiendra d’autre part sa candidature cette année, alors qu’il aura jusqu’au 12 juin pour se retirer s’il le souhaite.