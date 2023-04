Stats & Highlights | Septième victoire de suite pour les Suns, les Spurs évitent un record de franchise

Même si les Nuggets étaient privés de leurs cinq titulaires, ils ont été résistants. Mais les Suns ont maintenu en vie leur série de victoires, avec sept succès de suite désormais. C’est la meilleure série de la ligue en cette fin de saison.

De son côté, San Antonio a sauvé un meuble, pourrait-on dire. En battant les Blazers, les Spurs ont décroché une 21e victoire cette saison. Au moins, malgré une saison ratée, ils évitent le pire bilan de l’histoire de la franchise, resté à 20 victoires en 1996/1997, l’année avant l’arrivée de Tim Duncan.

San Antonio – Portland : 129-127

Le public d’Austin était ravi : il a vu un match serré. Pour leurs derniers matches à domicile de la saison régulière, les Spurs se délocalisent à Austin et ce sont les « stars » locales qui ont brillé. Keita Bates-Diop et Julian Champagnie, qui ont joué ensemble en G-League avec les Austin Spurs, ont compilé 49 points.

Les Spurs avaient encore sept points de retard à cinq minutes du terme. Puis ils vont marquer trois paniers primés en trois minutes, dont deux de Bates-Diop, pour faire la différence et l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Phoenix – Denver : 119-115

Assurés de finir en tête de la conférence Ouest, les Nuggets ont envoyé leur équipe C contre les Suns. Aucun titulaire n’était présent : pas de Nikola Jokic, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray, ni Kentavious Caldwell-Pope…

Avec 31 points, Bruce Brown a donc fait avec les moyens du bord, et Denver a même mené en troisième quart-temps, mais les Suns ont eu le dernier mot. Chris Paul et Kevin Durant ont frappé à 3-pts (sept paniers pour le premier, six pour le second) et les Suns ont pris les commandes dans le courant du dernier acte.

