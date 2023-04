Le Thunder se réveille et envoie le Jazz en vacances

Après trois revers de suite, et la crainte de voir les Mavericks leur piquer la 10e place, le Thunder se relance en s’imposant 114-98 à Utah. Face à l’équipe C du Jazz, OKC a attendu la fin du 1er quart-temps pour signer un premier « run » (7-0) grâce à l’adresse de Jalen Williams et l’agressivité du tandem SGA-Giddey (29-22). OKC est lancé, et Isaiah Joe se charge d’enfoncer le clou avec un 36points au buzzer (32-25).

OKC peut alors dérouler son basket avec les remplaçants qui apportent beaucoup comme Dario Saric et Aaron Wiggins. Le Thunder se détache pour mener d’une quinzaine de points. En face, Kris Dunn et Kelly Olynyk ont des choses à prouver, et ils relancent leur formation, au point qu’il n’y a plus que trois points d’écart à la pause (55-52).

Plusieurs fois, Utah va revenir à un petit point d’écart mais le Thunder résiste, et comme en 1ère période, ce sont les remplaçants qui font la différence avec un 14-0 à cheval sur les deux quart-temps. On retrouve à nouveau le duo Saric-Wiggins pour faire la différence, et le Thunder s’échappe pour de bon (94-76). Johnny Juzang a beau se montrer, le Thunder tient le bon bout, et s’impose de 16 points (114-98). Pour Utah, c’est la fin du maigre espoir d’aller au « play-in », et Lauri Markkanen va pouvoir partir sous les drapeaux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La zone du Jazz. C’est grâce à une zone 1-3-1 que Utah a tenté de perturber le Thunder. La transmission de la balle et l’accès au cercle sont compliqués, mais en revanche, ça donne des boulevards dès que le décalage est fait, et surtout ça offre beaucoup de rebonds aux adversaires. OKC a multiplié les paniers en « seconde chance ».

OKC a un pied au play-in. Après trois défaites de suite, le Thunder respire mieux, et il a plus que jamais son destin entre les mains. Une victoire dimanche, dans le dernier match, face aux Grizzlies, et ce sera le play-in. Côté Dallas, il faut tout gagner et espérer que le Thunder s’incline face aux Grizzlies.

TOPS & FLOPS

✅Le banc du Thunder. Le « Little Big Three » du Thunder n’était pas dans un grand soir, et c’est le banc, sur deux « runs », qui a fait la différence avec un double-double de Dario Saric et l’opportunisme d’Aaron Wiggins. Le banc inscrit 49 points !

✅Kris Dunn. C’est la révélation de cette fin de saison, et il devrait trouver un contrat la saison prochaine tant il a progressé dans la gestion du jeu et sa sélection de tirs. 22 points, 8 passes et 7 rebonds à 90% aux tirs !

⛔Shai Gilgeous-Alexander. Il n’a pas beaucoup aimé cette zone qui l’empêchait d’aller au cercle, ni la défense pot-de-colle de Dunn sur d’autres séquences.

LA SUITE

Utah (36-44) : réception samedi des Nuggets.

OKC (39-42) : réception dimanche de Memphis pour aller au play-in.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.