Le Heat met une fessée aux Sixers

Le début de rencontre est plaisant, avec deux équipes qui se regardent les yeux dans les yeux. Après cinq minutes, les Sixers comptent un point d’avance (12-11). Miami, auteur d’un bon début de match, tient tête à Philadelphie, et prend même 6 points d’avance (29-23). Entré en jeu, Kevin Love envoie deux bombinettes consécutives à 3-points pour offrir 13 points d’avance au Heat. Les Floridiens mènent de 10 points à la fin du 1er quart-temps (41-31).

Sur un panier longue distance, Kyle Lowry donne 15 points d’avance aux siens (48-33). Philadelphie n’y est pas du tout. En face, Miami peut compter sur Tyler Herro, auteur de 16 points, pour conserver un avantage important (57-40).

Les joueurs d’Erik Spoelstra terminent le second quart-temps en boulet de canon, et rentrent aux vestiaires avec 21 points d’avance (67-46).

Grâce à un tir à 3-points de De’Anthony Melton, les Sixers réduisent l’écart à 15 points (74-59). Mais voilà, Miami est très adroit ce soir, et stoppe chaque tentative de « come-back » de Philadelphie. À l’issue du 3e quart-temps, les coéquipiers de Jimmy Butler conservent 18 points d’avance (96-78).

Le dernier quart-temps est un très long « garbage time », et le Heat s’impose logiquement 129-101.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Heat en feu. C’était un match à sens unique et Miami a infligé une leçon de basket à Philadelphie. Les joueurs d’Erik Spoelstra ont pris le contrôle du match au cours du premier quart-temps, et ne l’ont jamais lâché, en appuyant sans cesse sur les faiblesses d’une équipe adverse pas vraiment motivée. Ils ont été très adroits tout au long du match avec 56% au tir dont 46% à 3-points.

– Miami y croit encore. Assurés de terminer à la 3e place de l’Est, les joueurs de Doc Rivers n’étaient sans doute pas très intéressés par cette rencontre, et ça s’est vu. Tout le contraire de leur adversaire qui rêve encore de la 6e place. L’équation est simple : il faut que les Nets perdent leurs deux derniers matches et que le Heat gagne les deux siens pour que Miami chipe la 6e place, et défie… les Sixers au premier tour.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. Il a été le meilleur joueur du Heat, en se démarquant des autres dès le début du match. Il termine avec 24 points, 5 passes décisives et 4 rebonds à 5/8 à 3-points.

✅ Jimmy Butler. Comme d’habitude, lorsque ça compte, il répond présent : 24 points et 6 passes décisives à 9/12 au tir.

✅ Max Strus. Il a réalisé un match très propre en marquant plusieurs paniers importants. Il termine avec 14 points à 4/8 à 3-points.

⛔️ Les Sixers. Ils n’étaient pas concernés ce soir, surtout dans l’attitude.

LA SUITE

Sixers (52-28) : déplacement chez les Hawks en back-to-back (1h30).

Heat (43-37) : déplacement chez les Wizards en back-to-back (1h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.