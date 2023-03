Stats & Highlights | La fin d’une époque pour les Kings, soulagement pour les Suns

42 succès et l’assurance de finir la saison régulière avec plus de 50 % de victoires. C’est le bilan des Kings désormais, après leur victoire à Brooklyn, et c’est la première fois pour la franchise depuis la saison 2005/2006, soit 17 ans !

Pour les Suns, cette victoire contre Orlando vient mettre fin à une série de trois défaites de suite. De plus, elle éloigne encore davantage le Magic du « play-in » à l’Est.

Brooklyn – Sacramento : 96-101

Après avoir joué et gagné au buzzer ou presque la veille à Chicago, les Kings devaient enchaîner à Brooklyn. Pour une fois, ils ont fait parler leur défense, avec une remarquable performance. Les Nets ont été privés de munitions, avec seulement trois rebonds offensifs (aucun point sur seconde chance) et deux points marqués en contre-attaque, inscrits à cinq secondes de la fin…

La partie était accrochée jusqu’à la fin du deuxième quart-temps, où Sacramento passe un 13-0 pour conclure la mi-temps. Les Nets réagissent en troisième quart-temps avec un 10-0, mais Domantas Sabonis et les Kings sont solides et gardent leur avance jusqu’au bout.

Phoenix – Orlando : 116-113

Pour des raisons différentes, les deux équipes avaient besoin de gagner. Tout s’est joué dans le dernier quart-temps et avec un homme en particulier : Josh Okogie. Avant ça, Orlando était revenu d’un retard de 12 points pour égaliser, à six minutes du terme.

Ensuite, Okogie inscrit un panier primé important pour repousser le Magic justement. Les dernières secondes sont émaillées par des lancers-francs et Orlando a finalement le dernier tir. Paolo Banchero tente sa chance, mais Okogie, encore lui, repousse sa tentative pour garder la précieuse victoire de Phoenix.