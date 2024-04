Les Bucks surpris à domicile par les Pacers

Emmenés par un Giannis Antetokounmpo déterminé, les Bucks entament la partie par un 10-3. Milwaukee met directement la main sur le match, et c’est Joe Ingles qui va particulièrement se distinguer dans ce premier acte. L’Australien va planter trois tirs à 3-points pour permettre aux Bucks de mener de 10 points à la fin du premier quart-temps face à des Pacers qui tentent de résister (40-30).

Indiana réagit très bien en débutant le second quart-temps par un 14-4 pour revenir égalité (44-44). Mais voilà, les Bucks ne doutent pas et remettent les choses en place assez rapidement. Sur un « fadeaway », Khris Middleton redonne 8 points d’avance aux siens (57-49). Milwaukee mène 64-55 à la mi-temps.

Portés par un Giannis Antetokounmpo dans tous les bons coups, les Bucks démarrent le 3e quart-temps avec agressivité, et repassent au-dessus de la barre des dix points d’avance (75-63). Mais d’un coup, Milwaukee va perdre le fil à tous les niveaux, offensivement et surtout défensivement au point d’encaisser 49 points dans ce troisième quart-temps ! Et c’est un ancien de la maison, Jordan Nwora, qui permet aux Pacers de prendre l’avantage (102-101). Indiana a complètement renversé le match, et mène de 3 points à l’entame du 4e quart-temps (104-101).

Les hommes de Rick Carlisle continuent sur leur lancée en début de 4e quart-temps, et portent leur avance à 7 points (108-101). À six minutes de la fin, Milwaukee compte 12 points de retard (125-113), et Myles Turner a fait lever toute la salle avec un gros poster sur Giannis Antetokounmpo !

Sur un tir à 3-points en fin de possession à moins de 3 minutes du terme, ce même Turner donne 15 points d’avance aux siens et tue les espoirs des Bucks (134-119). Indiana s’impose 139-123 sur le parquet de Milwaukee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’excellente opération des Pacers. Privé de Tyrese Haliburton, Indiana a réussi le gros coup sur le parquet de Milwaukee, là où il n’est jamais facile de s’imposer. Un résultat qui leur permet de croire encore à une qualification pour le play-in. Cette victoire permet à Myles Turner et sa bande de porter leur bilan à 32-38, et donc de se replacer juste derrière les Wizards, 10e (32-37).

– La défense des Bucks a pris l’eau. Ce soir, les Bucks avaient décidé de ne pas défendre ou alors, et c’est rare chez eux, ils ont sous-estimé leur adversaire. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont encaissé 139 points à domicile ! Alors qu’ils maîtrisaient ce match en première mi-temps, ils ont complètement coulé par la suite, notamment dans le 3e quart-temps en concédant 49 points. Un manque d’efforts et surtout un manque d’envie pour Milwaukee, qui a déjà validé son ticket pour les playoffs. Un indice important pour mieux comprendre cette déroute : Brook Lopez ne jouait pas ce soir.

TOPS/FLOPS

✅ Andrew Nembhard. Très bon match de sa part, il termine au passage meilleur marqueur des Pacers avec 24 points.

✅ Aaron Nesmith. La belle surprise de la soirée puisque l’ancien Celtic termine avec 22 points à 8/11 au tir dont 6/9 à 3-points.

✅ TJ McConnell. En sortie de banc, il a montré ce qu’était un véritable « playmaker ». Il termine avec 19 points et 12 passes décisives à 9/12 au tir mais surtout avec un +/- de +36 !

✅⛔ Giannis Antetokounmpo. Il a réalisé un bon match avec 25 points et 9 rebonds à 10/17 au tir en seulement 26 minutes. Mais ses problèmes de fautes l’ont forcé à rester sur le banc de longues minutes.

✅ ⛔ Jrue Holiday. Il a répondu présent avec un joli double-double. Il termine avec 19 points et 11 passes décisives à 8/12 au tir dont 2/4 à 3-points. En revanche, il n’a pas réussi à freiner la paire Nembhard-McConnell.

⛔️ Khris Middleton. C’est la grande inquiétude. Depuis son retour de blessure, il a bien du mal à réellement enchaîner. Il a vécu une nouvelle soirée difficile avec un 6/15 au tir dont 0/5 à 3-points…

LA SUITE

Bucks (50-20) : réception des Raptors dans la nuit de dimanche à lundi (1H).

Pacers (32-38) : réception des Sixers dans la nuit de samedi à dimanche (minuit).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.