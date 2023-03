À Detroit, les Nuggets se relancent et valident leur ticket en playoffs

Sur une série de quatre défaites consécutives, leur pire de la saison, les Nuggets se déplaçaient dans le Michigan avec la ferme intention d’y mettre fin, contre des Pistons « solidement » installés à la dernière place de la conférence Est.

Ce fut malgré tout plus compliqué qu’imaginé, voire même poussif par séquences, car Detroit et Denver étaient encore au coude-à-coude à l’issue du troisième quart-temps (86-86). C’est alors que le dernier acte a vu les coéquipiers de Nikola Jokic (30 points, 10 rebonds, 9 passes) enclencher la vitesse supérieure des deux côtés du parquet, pour se diriger vers un large succès (119-100).

Peut-être pas représentatif de ce que l’on a pu observer trois quarts-temps durant, mais l’expérience, la maîtrise et l’exécution du leader de l’Ouest a finalement fait toute la différence dans les douze dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Coup double pour Denver. Fin de série de défaites et qualification directe en playoffs. Difficile de rêver meilleure soirée pour les Nuggets que celle vécue sur le parquet des Pistons. Tout n’a, certes, pas été parfait dans le jeu, mais l’essentiel est là et les coéquipiers de Nikola Jokic peuvent déjà s’en réjouir, au vu de ce qu’ils proposaient depuis quelques matchs, alors que la fin de semaine en région new-yorkaise leur permettra de se tester davantage face à de plus gros clients (Knicks, Nets). Cerise sur le gâteau : les hommes de Michael Malone sont assurés de terminer en tête de leur Division pour la 10e fois de leur histoire.

— Que c’est sévère pour Detroit… Encore à égalité à l’entame du quatrième quart-temps, les jeunes Pistons doivent l’avoir mauvaise de terminer avec une défaite d’une vingtaine de points dans la sacoche. Cela ne doit pas faire oublier pour autant qu’ils se sont bien battus pendant trois quart-temps et qu’ils ont rivalisé —voire même plus— avec la meilleure équipe de l’Ouest malgré une cascade d’absents. Malheureusement, leur manque d’expérience (et de talent ?) s’est payé cash sur la fin contre un cador de la ligue, plus efficace, plus juste et plus fort dans la dernière ligne droite.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Une belle journée au boulot supplémentaire pour le double (bientôt triple ?) MVP en titre. Au bord du triple-double, il a encore une fois extrêmement peu gâché au shoot (14/18) comme avec le ballon (1 perte de balle) et il a surtout été l’homme vers qui pouvaient se tourner les Nuggets dès qu’ils cherchaient à se rassurer ou à accélérer dans le jeu. En contrôle, Jokic a finalement fait du Jokic et c’est tout ce qu’il fallait à Denver pour se relancer collectivement, alors que Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et Kentavious Caldwell-Pope ont bien épaulé le Serbe.

✅ La paire Wiseman/Duren. Sur les lignes extérieures, Rodney McGruder (20 points, à 6/10 de loin) a également fait forte impression pour les Pistons, mais on préfère plutôt retenir la prestation de James Wiseman (14 points, 9 rebonds) et Jalen Duren (15 points, 13 rebonds) au poste de pivot. L’un après l’autre, voire même ensemble par séquences, les deux jeunes intérieurs de Detroit ont fait parler leur puissance et leurs qualités athlétiques dans la raquette, entre leurs dunks et leurs rebonds, pour répondre autant que possible à Nikola Jokic.

⛔ Le banc de Denver. Comme (trop) souvent cette saison, malgré les efforts des Bruce Brown, Jeff Green et autres Christian Braun, Michael Malone et les Nuggets n’ont pas vraiment pu compter sur un banc productif et dominateur (20 points au total, 31 en face) pour faire la différence dans cette partie. Pas vraiment un problème, quand on sait que les titulaires ont assuré (tous à 15 points ou plus) et que les Pistons étaient fortement diminués, mais toujours pas rassurant pour autant, à l’approche des playoffs.

⛔ Jaden Ivey. Le rookie ne manque pas de bonne volonté et d’énergie, mais son jeu reste plein de déchet, à l’image de son 4/15 au shoot et de ses 4 pertes de balle, voire de son petit 4/8 aux lancers. En pleine période d’apprentissage, il emmagasine toutefois de l’expérience bienvenue, même s’il va clairement devoir épurer son jeu.

LA SUITE

Detroit (16-55) : réception de Miami, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).

Denver (47-23) : déplacement à New York, samedi soir (18h00).