Pour Memphis, les problèmes de Ja Morant ne sont que de l’immaturité

Suspendu hier par la NBA, pour son attitude « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse » selon les mots d’Adam Silver, Ja Morant a promis dans la foulée de se montrer plus intelligent et plus responsable. Il n’empêche que l’image du meneur All-Star est écornée, lui qui était pourtant l’un des joueurs les plus populaires de la nouvelle génération.

La séquence virale du joueur de 23 ans, apparu éméché dans un club de strip-tease avec une arme à feu à la main, a aussi eu le mérite de secouer le vestiaire des Grizzlies. D’autant que ce n’est pas la première fois (ici ou là) que cette « bombe à retardement » fait la une des faits divers au cours des derniers mois.

Dans le groupe de Memphis, où tout le monde a été surpris par ce dérapage impliquant une arme à feu, on ne tient en tout cas pas à enfoncer davantage Ja Morant, déjà dans une posture compliquée.

« Tout le monde a vu ce qui est sorti dans la presse ces deux dernières semaines », déclarait Tyus Jones, son remplaçant à la mène. « Personne ne veut et n’aime voir ça, mais Ja est un bon gars. Je ne pense pas quelqu’un lui prête de mauvaises volontés, de mauvaises intentions. Je ne dirais pas que j’étais super inquiet pour lui, mais les dernières choses écrites à son sujet ne sont clairement pas idéales. »

Des moments difficiles nécessaires pour grandir ?

Après son passage dans un centre de soutien psychologique en Floride, Ja Morant pourra revenir à la compétition à partir du 20 mars mais, pour des questions de condition physique, son retour pourrait intervenir quelques jours plus tard et certains Grizzlies en sont convaincus : il ressortira plus fort et plus mature de cette histoire.

« Il va revenir et diriger la ligue », annonçait carrément Jaren Jackson Jr, qui ne s’attend pas non plus à ce que les agissements de son coéquipier avec les armes à feu posent problème dans le vestiaire. « C’est ce qu’il faisait déjà [avant sa suspension] et ce n’est pas comme s’il était dans un creux. Tout le monde commet des erreurs en grandissant devant les caméras. Beaucoup de stars sont passées par là par le passé, cela peut arriver. »

Des dérapages qui pourraient justement provenir de la notoriété grandissante de Ja Morant, étoile montante de la NBA, qui s’est tout sauf assagi au fil des saisons. Notamment à cause de son côté fêtard, qui s’est développé et renforcé à mesure que son compte en banque grossissait ou que son nombre d’abonnés augmentait…

« Chaque année, Ja reçoit de plus en plus d’attention et il va devenir l’un des visages de la ligue », ajoutait d’ailleurs Tyus Jones. « Cela implique ainsi davantage de responsabilités, à la fois sur et en dehors du parquet. Parfois, il faut juste passer par des moments plus difficiles dans le processus de croissance. Tout est différent d’année en année pour lui et il faut continuer de grandir, apprendre. Ce ne sont que des leçons de vie. »

Des déplacements davantage encadrés

Après avoir prolongé Ja Morant pour (au moins) 193 millions de dollars sur cinq ans l’été dernier, faisant officiellement de lui leur « franchise player » sur le long terme, les dirigeants de Memphis doivent forcément voir d’un très mauvais oeil les déboires extra-sportifs de leur meneur.

D’où le fait que les Grizzlies, à travers la voix de leur coach, assurent tout mettre en oeuvre pour que cela ne se reproduise plus, grâce à un travail de tous les instants.

« Nous allons nous asseoir, lui parler et le guider à travers ce processus. Nous allons nous focaliser là-dessus, sur et en dehors du parquet. Soutien et responsabilité : voilà ce sur quoi nous sommes concentrés, pour aller de l’avant. Évidemment, les choses vont être différentes », concluait ainsi Taylor Jenkins.

En instaurant notamment de nouvelles mesures en déplacement, car les Grizzlies devraient davantage surveiller leurs joueurs loin du Tennessee. En particulier celle de Ja Morant, dont le penchant pour les sorties est aujourd’hui connu de tous et, pour éviter de possibles nouveaux dérapages, l’une de ces mesures pourra valoir à la franchise de reprendre l’avion dès la fin d’un match à l’extérieur et donc de ne pas séjourner dans les villes et États dits festifs.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.