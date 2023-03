Stats & Highlights | Les Nets et les Lakers peuvent rêver

Deuxième victoire en trois jours pour les Hawks face aux Wizards. Les deux équipes pourraient bien se retrouver pendant le « play-in », mais en attendant, Atlanta, huitième de la conférence Est, a fait l’écart (trois victoires) avec Washington, dixième.

Entre ces deux franchises, on retrouve les Raptors, englués dans une mauvaise série à l’Ouest puisqu’ils restent sur trois défaites en déplacement, la dernière à Los Angeles face aux Lakers. Sans LeBron James, les Californiens sont désormais à la neuvième place de l’Ouest et une place dans le Top 6 n’est plus utopique.

Enfin, en battant les Wolves, les Nets ont non seulement consolidé leur sixième place à l’Est (2.5 victoires sur le septième, Miami), mais ils peuvent viser la cinquième, qui appartient aux Knicks. En effet, les deux franchises de New York ont quasiment le même bilan (une victoire en moins pour Brooklyn).

Washington – Atlanta : 107-114

Après un bon premier quart-temps, les Wizards ont encaissé les coups. Les Hawks sont montés d’un cran, notamment Trae Young, et avec leur adresse à 3-pts et des rebonds offensifs, ils ont pris l’avantage.

Il y a même 13 points d’avance en dernier quart-temps. Bradley Beal et Kyle Kuzma font l’effort et reviennent à une possession. Young se charge de les écarter à 3-pts dans la foulée. Beal manque un tir important à moins de quinze secondes, pour rester en vie, et les Hawks peuvent conclure aux lancers-francs.

Minnesota – Brooklyn : 123-124 (après prolongation)

Les Nets ont mal défendu en première mi-temps, laissant les Wolves shooter à presque 60 % de réussite. Jacque Vaughn et ses troupes ont corrigé cela et en seconde mi-temps, Rudy Gobert (26 points) et Minnesota ont davantage peiné pour trouver le cercle.

Avec un Anthony Edwards qui a alterné le bon et le moins bon en dernier quart-temps, et surtout grâce à un shoot à 3-pts de Naz Reid, les Wolves arrachent une prolongation. Ce fut accroché, mais Spencer Dinwiddie a eu le dernier mot en contrant la dernière tentative de Mike Conley à 3-pts. Deuxième défaite de suite pour Minnesota.

LA Lakers – Toronto : 122-112

Los Angeles a bien mal démarré la rencontre, accusant rapidement 15 points de retard. Anthony Davis n’est pas dans un grand soir, avec seulement 8 points, mais le revenant D’Angelo Russell, lui, est en forme. Néanmoins, après être revenus dans la partie, les Lakers patinent à nouveau en troisième quart-temps. Ils n’inscrivent que quatre paniers en douze minutes !

Les Californiens parviennent tout de même à passer un 26-8 pour prendre les commandes en dernier quart-temps. Malgré les efforts d’un Scottie Barnes, auteur de 20 points en seconde période, Russell et Dennis Schroder résistent, avant un dernier panier de Davis pour sceller la victoire des Lakers.