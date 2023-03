Jimmy Butler se venge des Cavs

Battus de quatre points deux jours plus tôt par les Cavs, Miami a pris sa revanche, toujours à domicile, venant à bout d’un Donovan Mitchell plutôt coriace (42 points).

Ce dernier a rapidement donné le ton en inscrivant ses deux premiers paniers à 3-points. L’adresse extérieure d’Evan Mobley et Lamar Stevens a permis à Cleveland de résister à la bonne entame du trio Herro-Oladipo-Butler (27-26).

Cleveland n’a pas tardé à reprendre le dessus avec encore une fois un Donovan Mitchell en menace principale. L’arrière a cette fois converti cinq tentatives à 3-points pour faire flancher Miami, contribuant à un 8-2 pour terminer la première mi-temps et placer les Cavaliers à +9 à la pause (50-59).

Auteur de 25 points à la pause, Donovan Mitchell était loin d’avoir fini son festival. Il a encore été un casse-tête pour la défense adverse, entre ses drives, son adresse derrière l’arc et ses passes décisives lumineuses, comme lorsqu’il a fait briller Isaac Okoro près du cercle ou Ricky Rubio de loin pour faire passer Cleveland à +14 (67-81).

Au pied du mur, les locaux ont réussi à réagir à temps, via la paire Strus-Butler, afin de préserver leurs chances à 12 minutes du terme (82-89). Le moral remonté à bloc, les troupes d’Erik Spoelstra ont rapidement recollé sur un 10-0 marqué par deux missiles signés Tyler Herro afin de passer à +4 (95-91).

Face à Donovan Mitchell, Miami a alors pu opposer Jimmy Butler, auteur de trois paniers et deux lancers pour maintenir six points d’écart à l’approche du buzzer. Le 3-points de Ricky Rubio et les tentatives désespérées de Donovan Mitchell et Evan Mobley ont relancé le suspense (113-112), mais Miami a tenu jusqu’au bout. Caleb Martin et Jimmy Butler ont réussi leurs lancers, là où Donovan Mitchell a été contraint d’en rater un pour espérer un rebond offensif qui n’est jamais venu. À l’arrivée, c’est donc le Heat qui a pris sa revanche en l’emportant 119-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami renverse la table. Le déclic est survenu au bon moment pour les locaux alors que Cleveland comptait 14 longueurs d’avance au score. Après Max Strus puis Tyler Herro pour sonner la révolte, les Floridiens ont pu compter sur un Jimmy Butler en mode « Buckets » pour inverser la tendance et aller chercher une victoire qui comptera peut-être en fin d’exercice.

– Parfum de revanche. Le Heat avait évidemment en tête le revers concédé deux jours plus tôt et aborder ce rematch avec l’envie de se racheter. Malgré l’absence de Darius Garland, Cleveland a fait mieux que résister et il a fallu une grande équipe de Miami sur la fin pour renverser la vapeur. Un succès qui permet aux Floridiens de continuer à regarder devant.

– Jarrett Allen en a pris plein les yeux. Le pivot des Cavs s’est écroulé dans le « money-time » suite à une bataille au rebond avec Bam Adebayo. Les yeux rivés sur le ballon, Jarrett Allen n’a pas vu Bam Adebayo, également lancé pour essayer de toucher le ballon, sauf qu’il a touché l’œil de son adversaire. Ce dernier est resté de longues minutes au sol avant de finalement rejoindre le vestiaire.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Un match assez complet qu’il a terminé en boulet de canon pour maintenir son équipe en tête. Le Jimmy Butler sous son meilleur, complet, efficace mais aussi dur en défense et qui joue globalement juste.

✅ ⛔Donovan Mitchell. Parti sur de grosses bases avec 25 points à la pause, il a livré un troisième quart-temps plutôt très bon avant d’être moins juste dans ses choix, au même titre que son équipe, payant la défense resserrée du Heat.

✅ Le duo Strus-Herro. Le tandem a été héroïque alors que le Heat buvait la tasse en milieu de troisième quart-temps. Le premier a claqué deux missiles à 3-points pour relancer la machine et le second en a fait autant en début de quatrième quart-temps. Deux passages qui ont remis Miami dans le droit chemin.

⛔ Evan Mobley. Un petit Evan Mobley cette nuit, un peu comme lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. À 4/10 au tir, il a fini avec 4 rebonds et surtout un +/- à -18 qui en dit long sur la qualité de ses passages.

LA SUITE

Miami (36-32) : « back-to-back » pour le Heat, attendu à Orlando ce soir (01h00).

Cleveland (42-27) : les Cavaliers enchaînent avec une double-confrontation à Charlotte à partir de ce dimanche (22h).