Stats & Highlights | La crise continue à New York, Dallas passe la cinquième

Même un Julius Randle à 41 points n’est pas suffisant pour enrayer la mauvaise passe des Knicks. New York s’incline à San Antonio et c’est un cinquième revers de suite pour les troupes de Tom Thibodeau.

Pour Dallas, c’est tout le contraire : Luka Doncic plane toujours et les Mavericks, en battant le voisin de Houston, affichent cinq victoires de rang. C’est leur meilleure série de la saison. Enfin, Charlotte a évité une troisième défaite consécutive en écartant le Thunder.

Charlotte – Oklahoma City : 121-113

Le Thunder, avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey notamment, a fait l’écart en deuxième quart-temps en profitant de la maladresse des Hornets. Charlotte réagit en troisième quart-temps, mais c’est dans le dernier que tout se décide.

LaMelo Ball et P.J. Washington y inscrivent 19 points et les Hornets passent un 18-10 dans les quatre dernières minutes pour l’emporter. Il faut également noter le très bon match du rookie Mark Williams, avec 13 rebonds et surtout 17 points à 7/7 au shoot.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 121 OKC 113 IND 135 CLE 126 BOS 116 LAC 110 TOR 106 MEM 119 SAS 122 NYK 115 DAL 129 HOU 114

San Antonio – New York : 122-115

Les Knicks ont tenu pendant presque tout le premier quart-temps. Ils ont eu cinq points d’avance, après un panier primé de Julius Randle. Ensuite, ils ont lâché, sans jamais rebondir. La défense de New York a coulé, encaissant 62 points dans la raquette.

Les 41 points de Julius Randle ou les 36 d’Immanuel Quickley n’ont pas suffi pour compenser les manques défensifs. En troisième quart-temps, Doug McDermott et Keldon Johnson frappent à 3-pts pour prendre 17 points d’avance et filer vers la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 121 OKC 113 IND 135 CLE 126 BOS 116 LAC 110 TOR 106 MEM 119 SAS 122 NYK 115 DAL 129 HOU 114

Dallas – Houston : 129-114

Après son historique match à 60 points, 21 rebonds et 10 passes, Luka Doncic est logiquement un peu retombé de son nuage. Mais il reste encore trop haut pour les Rockets avec un nouveau triple-double : 35 points, 13 passes et 12 rebonds.

Le Slovène a inscrit 21 points en première période pour confirmer la domination des Mavericks sur cette rencontre, notamment sur jeu rapide avec 25 points marqués en contre-attaque. Dallas n’a jamais été inquiété et Christian Wood a collé 21 points à son ancienne équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.