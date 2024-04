Face aux Clippers, les Celtics concluent leur année 2022 sur une très bonne note

Forcément, l’année ne pouvait que se terminer sur une victoire pour les Celtics, irrésistibles à partir de janvier, finalistes NBA en juin et leaders de la ligue depuis octobre. Évidemment, Jayson Tatum (29 points, 11 rebonds) et Jaylen Brown (29 points, 7 rebonds) ont eux aussi dit au revoir à 2022 en faisant ce qu’ils ont fait de mieux tout au long de ces douze derniers mois. C’est-à-dire dominer.

Malgré Kawhi Leonard (26 points, 8 rebonds) et Paul George (24 points, 6 passes), les Clippers ont donc dû déposer les armes devant toute la maîtrise affichée par l’actuelle meilleure équipe de NBA, au sommet de son art quand il lui faut réussir la bonne action en attaque et/ou serrer la vis en défense dans les moments chauds. Comme constaté dans le quatrième quart-temps de cette partie, remporté au forceps par les hommes de Damon Stoudamire (Joe Mazzulla reste gêné à l’oeil).

Avec ce succès, Boston l’emporte ainsi pour la quatrième fois consécutive, tandis que Los Angeles voit sa série de deux victoires de rang (déjà) toucher à sa fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le duo Tatum/Brown plus fort que le duo Leonard/George. Si certains en doutaient encore, rien de mieux que ce duel face aux Clippers pour se convaincre que Jayson Tatum et Jaylen Brown forment le meilleur tandem de la ligue. Opposés à Kawhi Leonard et Paul George, certes productifs mais globalement irréguliers, ils ont plané sur ce match, pour totaliser 58 points à deux. Certes très maladroits à 3-pts (3/19 en cumulé…), ils ont compensé en se montrant très agressifs à mi-distance et vers le cercle. Se relayant parfaitement tout au long de la partie, et surtout sans se marcher dessus, pour conduire Boston à la victoire.

— Boston est passé à l’expérience. Contre une équipe pourtant menée par Kawhi Leonard et Paul George, difficile de se dire que les Celtics ont été capables de faire la différence tels de vieux briscards. Et pourtant. Bousculés dans ce troisième quart-temps au cours duquel leur attaque s’est éteinte, ils ont remis le bleu de chauffe dans le quatrième, de manière à faire mal à ces Clippers. Portés par un super Jaylen Brown, agressif et génial leader de tout un groupe, les C’s ont provoqué les pertes de balle et les fautes qu’il fallait, poussant Los Angeles à déjouer en devant justement jouer trop parfaitement. Et sanctionnant ensuite offensivement.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Smart/White. Si les Williams, Grant et Robert, ont abattu un joli travail à l’intérieur en soutien de Jayson Tatum et Jaylen Brown, ce fut également le cas, et même plus encore, de Marcus Smart (17 points, 9 passes) et Derrick White (15 points). Étouffants défensivement en premier rideau et parfois en deuxième lame, les deux arrières des Celtics ont aussi fait la différence offensivement, punissant au besoin à 3-pts et allant chercher leurs points près du cercle, quand ils n’étaient pas en train de gérer et de mettre en place l’attaque celte. L’apport du backcourt des C’s aura donc été primordial aujourd’hui.

✅ Kawhi Leonard. Même s’il n’a pas toujours été irréprochable dans cette partie, s’effaçant quand son équipe avait besoin de lui dans les second et dernier quarts-temps, « The Klaw » aura malgré tout été le meilleur Clipper de la nuit. Outre Paul George, si Norman Powell (19 points) et Ivica Zubac (13 points, 11 rebonds) ont montré du bon par séquences, ils n’ont pas été plus influents que Kawhi Leonard. Dans le premier quart-temps, c’est ainsi lui qui a permis à Los Angeles de tenir le choc face à Jayson Tatum et au collectif de Boston. Puis, dans le troisième quart-temps, c’est encore lui qui a relancé L.A, avec trois paniers d’entrée de mi-temps.

⛔ Luke Kennard. On aurait pu choisir Nicolas Batum ou Terance Mann, mais ce serait assez injuste de notre part, étant donné que le Français s’est rapidement blessé à la cheville, sans parvenir à être lui-même ensuite (sur 8 minutes), et que l’ailier n’a joué que 5 minutes. À la place, on préfère donc retenir la performance étrange de l’arrière californien qui, en 17 minutes, n’a pas tenté le moindre tir et terminé avec un zéro pointé au scoring. Plutôt rare pour un shooteur de sa trempe et la preuve que les Clippers n’ont pas su le mettre dans les bonnes dispositions, alors que les tentatives primées étaient nombreuses dans ce match.

LA SUITE

Boston (26-10) : déplacement à Denver, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).

LA Clippers (21-16) : déplacement à Indianapolis, samedi soir (21h00).

