Une longue liste de cibles pour les Lakers

Comme Russell Westbrook reste à Los Angeles, tout comme Kendrick Nunn, et que Stanley Johnson et Wenyen Gabriel ont été conservés, les Lakers ont actuellement neuf joueurs sous contrat. En attendant peut-être le retour de Malik Monk, qui espère continuer l’aventure en Californie.

La franchise a donc un tiers de son effectif à recomposer et d’après The Athletic, les champions 2020 visent surtout des ailiers jeunes et polyvalents pour entourer LeBron James, Anthony Davis et Westbrook.

Pour cela, les moyens sont faibles avec une « taxpayer midlevel exception » autour de 6.5 millions de dollars et surtout des salaires minimum (comme la saison passée) à proposer. Les Lakers espèrent que l’attrait de Los Angeles, ainsi que la possibilité d’avoir un rôle important dans une équipe ambitieuse, qui vise le titre, seront des arguments suffisants pour convaincre des joueurs libres.

Selon nos confrères, avec leur « taxpayer midlevel exception », les Lakers ont ciblé plusieurs ailiers polyvalents (si ce n’est pas Monk qui la signe) : Otto Porter Jr., Nicolas Batum, Gary Harris, T.J. Warren, Caleb Martin, Cody Martin et Danuel House Jr. Côté intérieur, il faut également ajouter Mo Bamba, libéré par le Magic mercredi.

L’intérêt des Lakers pour l’ailier français n’est pas nouveau, même si ce sont les voisins, les Clippers, qui semblent avoir la main dans ce dossier. Il sera aussi compliqué d’aller chercher Otto Porter Jr., qui veut, comme ses autres coéquipiers, rempiler avec les Warriors, sacrés contre Boston. Pour T.J. Warren, ce serait avant tout un pari car, à cause d’une fracture du pied gauche, l’ailier d’Indiana n’a pas joué depuis décembre 2020 !

Concernant les salaires minimum, toujours d’après The Athletic, les Lakers pourraient en proposer à d’autres éléments des Warriors, Nemanja Bjelica et Juan Toscano-Anderson, laisse libre, mais aussi à Jeremy Lamb et Jevon Carter.