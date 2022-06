Marcus Smart conscient qu’il sera la cible du public des Warriors

Stephen Curry est, d’après les boomakers de Las Vegas, le favori pour gagner le trophée de MVP des Finals. Pour y parvenir, il faudra dominer les Celtics et surtout Marcus Smart, élu défenseur de l’année cette saison.

Comme le meneur des Warriors reste l’un des meilleurs marqueurs de la ligue, ce duel entre un fort attaquant et un féroce défenseur est évidemment très alléchant sur le papier. Le joueur de Boston l’aborde d’ailleurs avec gourmandise.

« C’est une chance unique et un défi spécial de défendre sur Stephen Curry à ce niveau de compétition », confirme Marcus Smart pour Yahoo Sports. « Mes premières Finals sont contre un des meilleurs joueurs et shooteurs de tous les temps, qui connaît bien les Finals. Je prends ce duel comme n’importe lequel autre, mais je suis tout de même un peu plus concentré. J’étudie chaque aspect de son jeu, pour m’assurer de tout bien comprendre. »

Face à un des joueurs les plus admirés et appréciés de la ligue, le meneur de jeu des Celtics est donc conscient qu’il aura le mauvais rôle. Comme toujours.

« J’y suis habitué. Comme je m’occupe toujours du joueur préféré d’une équipe, comment ne pas être une cible pour les fans ? C’est toujours comme ça. Je sais que je ne suis pas le joueur préféré de grand-monde, que les spectateurs ne sont pas tous fans de moi. C’est l’histoire de ma vie ça. Je suis toujours l’outsider. Avec mon style de jeu, je suis une cible facile. Je ne suis pas le joueur le plus facile à aimer, donc rien de nouveau sous le soleil pour moi. J’ai un bon mental et mon équipe est derrière moi, donc ça va. »

Surtout qu’il a un passif récent avec le MVP 2015 et 2016. En mars, lors du second duel entre les deux finalistes 2022, en saison régulière, il a plongé pour sauver un ballon et blessé, involontairement, Stephen Curry.

« Je joue en NBA depuis huit ans et je me suis toujours jeté sur le parquet. Même dans un match de saison régulière ou en présaison, je suis comme ça »

La star de Golden State n’avait plus rejoué de la saison régulière après ce match et Steve Kerr, même si Stephen Curry avait dédouané Marcus Smart, avait été fou de rage. Nul doute que le public du Chase Center n’aura pas oublié cet épisode.

« Si on met de côté les commentaires de Kerr et quelques fans qui aiment les Warriors et Curry, peu importe ce qu’il se passe, ce n’était pas un problème », rappelle-t-il. « On est toujours en tort dès qu’il s’agit des Warriors et de Curry. Même quand on a raison, pour certains, on a tort. Je comprends la volonté de Kerr de protéger son joueur, mais Curry est venu lui-même dire que je n’ai pas essayé de le blesser. Je joue en NBA depuis huit ans et je me suis toujours jeté sur le parquet. Même dans un match de saison régulière ou en présaison, je suis comme ça. »

Comme Steve Kerr a récemment comparé Marcus Smart à « une version arrière » de Draymond Green, le joueur de Boston en profite pour poursuivre sur cette analogie et défendre son geste du mois de mars.

« Green, qui est un défenseur phénoménal, donne tout sur le parquet et se bat à chaque instant, c’est impressionnant. Mais personne ne dit quelque chose quand il se jette sur le sol et que des joueurs finissent par être blessés. Personne. Car c’est du basket. On n’essaie pas de blesser les gens. Personne ne se dit : ‘Tiens je vais me le faire celui-là’. »