Warriors – Celtics en saison régulière : un partout, balle au centre !

Même si elles n’offrent pas toujours une vérité ni une lecture significative, les rencontres de saison régulière entre les deux finalistes sont toujours intéressantes à observer. Cette saison, pas de jaloux, les deux équipes sont à égalité.

Les Warriors sont venus gagner à Boston et les Celtics ont rendu la monnaie en remportant le match à Golden State. Une partie où Marcus Smart avait blessé, involontairement, Stephen Curry.

17 décembre 2021 à Boston (107-111)

Privés de Jordan Poole (coincé dans le protocole sanitaire), les Warriors avaient pu compter sur un duo Stephen Curry – Andrew Wiggins de haut niveau pour entrer dans cette partie. Le premier inscrit 16 points en premier quart-temps et le second rejoint les vestiaires avec 24 unités. Les deux All-Stars avaient ainsi marqué 44 des 68 points des Californiens après 24 minutes.

Après la pause, les Celtics réagissent en serrant les rangs en défense. L’attaque des troupes de Steve Kerr déjoue, perd beaucoup de ballons (huit dans le seul troisième quart-temps), ne trouve plus la cible et Boston passe un 10-2 pour revenir.

Sonnés, les Warriors retrouvent des couleurs avec l’apport d’Andre Iguodala, précieux alors que Stephen Curry était sur le banc. Finalement, les joueurs de Golden State gèrent parfaitement le « money time », avec un 8-0, et s’imposent à l’arraché, avec notamment 30 points pour le MVP 2015 et 2016.

16 mars 2022 à Golden State (88-110)

Trois mois après leur premier duel, les Celtics arrivent en Californie avec un visage bien différent. En 2022, ils ont trouvé un nouvel équilibre et leur défense est la meilleure de la ligue depuis quelques semaines. Un constat qui se vérifie dès les premières minutes de la partie.

Les Warriors sont étouffés, incapables de respirer, de faire vivre la balle. Par conséquent, ils forcent derrière l’arc. En vain. Pire encore : Stephen Curry se blesse sur une action où Marcus Smart, pour sauver un ballon, saute sur son pied. Dans la foulée, le futur défenseur de l’année fait faute sur Klay Thompson et Steve Kerr entre dans une colère monstre.

Une mi-temps en enfer donc, pour le coach et ses joueurs. Ils arrivent à la pause avec seulement 32 points marqués, un affreux 4/24 à 3-pts et 16 points de retard. Au retour des vestiaires, Jordan Poole redonne de l’élan à Golden State, en marquant 19 points dans le troisième quart-temps. Cela suffit pour revenir à dix points, mais pas pour renverser la rencontre.

Jaylen Brown et compagnie retrouvent de l’adresse à 3-pts en seconde période et l’emportent avec autorité. Victime d’une entorse au pied gauche sur l’action avec Marcus Smart, Stephen Curry ne rejouera pas en saison régulière et ne reviendra que pour le premier match des playoffs face à Denver.