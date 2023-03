Il y a neuf ans, LeBron James signait son record de points en carrière

Le 3 mars 2014 est une date à part dans la richissime carrière de LeBron James, devenu en février le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

C’est effectivement ce soir-là que le « King » a établi son record de points en carrière, saison régulière et playoffs confondus : 61. La seule et unique fois qu’il a atteint la barre des 60 unités sur un match.

Une véritable démonstration de force, donc, de la part de celui qui portait alors un masque (handicapant), pour protéger son nez cassé quelques jours auparavant. Et pour la petite anecdote, notez d’ailleurs que ce masque était de couleur transparente et non plus noire, sur demande de la NBA. Aujourd’hui, Joiel Embiid ou Jaylen Brown n’ont plus de souci pour porter des masques noirs.

Une pluie de records

Quoi qu’il en soit, ce masque de protection n’avait clairement pas gêné LeBron James lors de ses 41 minutes de jeu face aux Bobcats, ancêtres des Hornets actuels. Des Bobcats qui avaient déjà encaissé 62 points d’un autre membre de la Draft 2003, à savoir Carmelo Anthony, quelques semaines plus tôt…

Tout simplement inarrêtable, « dans la zone » même, à tel point qu’il avait « l’impression de shooter dans un océan », l’ailier du Heat en avait ainsi profité pour établir non seulement son record de points sur un match, mais aussi ses records de points sur un quart-temps (25), de points sur une mi-temps (37) et de 3-pts sur un match (8). Aujourd’hui encore, ils tiennent tous toujours.

Surtout, « Masked LeBron » avait établi le record de points marqués par un joueur de Miami, détrônant les 56 unités de Glen Rice (1995). Neuf ans plus tard, aucun joueur de la franchise floridienne n’a fait mieux, ou ne serait-ce que dépassé la barre des 50 points.

Il faut dire que, pour espérer éclipser la marque de LeBron James, il faudra avant tout faire preuve d’une incroyable efficacité, comme le principal intéressé, en cette soirée de mars 2014 : 22/33 aux tirs, 8/10 à 3-pts et 9/12 aux lancers-francs ! Avec également 7 rebonds et 4 passes décisives, pour seulement 2 petites pertes de balle.

« C’était une performance Chamberlain-esque, en termes d’efficacité », estimait après coup Shane Battier, l’un des témoins privilégiés de cet énorme carton offensif, puisqu’il évoluait alors avec le Heat.

Le cauchemar des Bobcats

Le genre de prestation qui débouche sur 11 points dans le premier quart-temps, 13 dans le deuxième, 25 dans le troisième et enfin 12 dans le quatrième ! Et qui parvient à reléguer les 38 points et 19 rebonds d’Al Jefferson au second plan…

« L’Homme au-dessus de nous m’a donné des qualités incroyables pour jouer au basket » confiait LeBron James après le match. « J’essaie juste d’en profiter chaque soir. Je profite aussi de la confiance de mon coach et de mes coéquipiers, qui me laissent jouer mon jeu. »

Et le quadruple MVP d’ajouter : « Ce qui m’a aidé, c’est que l’on n’arrivait pas à faire de stops défensifs dans le dernier quart-temps. Ça m’a permis de rester plus longtemps sur le parquet. J’ai essayé de faire la différence et je suis content d’avoir pu enchaîner quelques actions pour nous aider à gagner le match. »

Autant dire que les Michael Kidd-Gilchrist, Josh McRoberts, Chris Douglas-Roberts et autres Anthony Tolliver avaient vécu un véritable cauchemar, ce soir-là, à l’American Airlines Arena (devenu la Miami Wade Arena). Cauchemar qui se confirmerait un mois et demi plus tard, en playoffs, puisque Miami a « sweepé » Charlotte au premier tour, sur le chemin de sa quatrième qualification consécutive pour les Finals.

Des Finals 2014 finalement perdues sèchement par le Heat, face aux Spurs (1-4), et qui ont surtout marqué la fin de l’ère floridienne de LeBron James, alors désireux d’entrer dans la légende avec « ses » Cavaliers…

LA « SHOTCHART » DE LEBRON JAMES

LA PERFORMANCE DE LEBRON JAMES EN VIDÉO