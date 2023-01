Malgré 46 points de LeBron James, les Clippers croquent les Lakers

Soir de derby, mais aussi de retrouvailles à Los Angeles, entre les « meilleurs ennemis » LeBron James (46 points, 8 rebonds, 7 passes) et Kawhi Leonard (25 points, 9 rebonds), ainsi qu’entre les ex-coéquipiers Russell Westbrook (17 points, 5 passes) et Paul George (27 points, 9 rebonds).

Sur le parquet, il n’y a pourtant pas eu photo entre les deux équipes, car les Clippers ont dominé sans trop forcer les Lakers (133-115), s’appuyant pour ce faire sur une première mi-temps à sens unique. Ils n’ont ensuite eu plus qu’à gérer leur avance après la pause, malgré la tentative de comeback des « Purple & Gold », finalement trop courts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une première mi-temps de feu pour les Clippers. Portés par une folle adresse globale (64%) et une réussite insolente à 3-points (15/22, soit 68% !), les hommes de Tyronn Lue ont donné une leçon de basket aux Lakers en première période. Devant d’une bonne vingtaine de points à la pause (77-54), ils ont collectivement roulé sur leurs voisins, ne les laissant pas respirer des premières aux dernières minutes de cette mi-temps. Cette démonstration de force collective, marquée du sceau de Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Terance Mann et Reggie Jackson, a ensuite facilité la vie des Clippers en seconde période.

— Réveil trop tardif pour les Lakers. Plombés par cette première mi-temps au cours de laquelle ils ont pris l’eau en défense, les coéquipiers de LeBron James ont bien essayé de revenir au score en seconde période, mais la marche était beaucoup trop haute pour eux. Profitant d’une adresse un poil moins élevée côté Clippers, notamment à 3-points, tandis que la leur remontait grâce à LeBron, les « Purple & Gold » ont bien cru pouvoir renverser leurs adversaires dans le quatrième quart-temps, mais Kawhi Leonard, Paul George et Reggie Jackson veillaient au grain. Un revers logique et une réelle forme d’impuissance.

— L’invincibilité des Clippers se poursuit. Invaincus face aux Lakers depuis le 30 juillet 2020, époque « bulle » d’Orlando, les Clippers en sont maintenant à dix victoires d’affilée face à leurs voisins californiens. C’est simple : depuis la prise de fonctions de Tyronn Lue comme head coach des Clippers, en lieu et place de Doc Rivers, ces derniers n’ont plus perdu contre LeBron James, Anthony Davis et consorts. Plus que jamais, Los Angeles est bleu, blanc et rouge, sans que cela n’ait de lien avec la présence de Nicolas Batum…

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. L’homme de tous les records a encore frappé, devenant d’une part le seul joueur de l’histoire à inscrire 40+ points contre les 30 équipes NBA et établissant d’autre part son « career high » au nombre de paniers à 3-points dans un match. En pleine bourre individuellement, mais malheureusement trop esseulé collectivement, le « King » a tout tenté pour aider les Lakers à rester au contact en première période, puis à recoller au score en seconde. Sauf que, devant la puissance collective des Clippers, il ne pouvait pas faire grand-chose et, à l’arrivée, cela donne un nouveau carton dans le vide pour le quadruple MVP…

✅ Le collectif des Clippers. Kawhi Leonard et Paul George bien sûr, mais également Norman Powell (22 points), Reggie Jackson (19 points, 5 passes) ou Terance Mann (17 points). C’est peu dire que les hommes de Tyronn Lue avaient de quoi faire en attaque, puisque le danger pouvait venir de partout. Derrière LeBron James, les Lakers auraient d’ailleurs bien eu besoin d’avoir une telle force de frappe collective, eux qui ont pris une rafale de paniers primés de la part du trio Powell — Jackson — Mann, alors que le duo Leonard — George se chargeait de punir à mi-distance ou dans la peinture (voire aussi de loin, pour « PG13 »).

⛔ Le duo Schröder/Beverley. On aurait aussi pu citer Russell Westbrook, loin d’être inspiré au shoot (4/13, dont 1/4 à 3-points), mais le MVP 2017 a au moins eu le mérite de compenser sa maladresse en allant par exemple sur la ligne (8/13 aux lancers) et délivrant quelques passes dé. En revanche, toujours à la mène, l’apport de Dennis Schröder et Patrick Beverley (10 points en cumulé, à 4/17, dont 2/9 à 3-points…) était lui insuffisant. D’autant que, sur le plan défensif, Reggie Jackson et Terance Mann, sans oublier Norman Powell, les ont également dominés…

⛔ La sortie sur blessure de Marcus Morris. Seule ombre au tableau côté Clippers cette nuit : la blessure de leur ailier, visiblement touché aux côtes et qui n’est pas revenu en jeu après sa sortie dans le premier quart-temps. Cela n’a, certes, pas empêché son équipe de l’emporter, mais il faudra tout de même surveiller son état de santé, alors que Luke Kennard et John Wall sont déjà coincés à l’infirmerie.

LA SUITE

LA Lakers (22-26) : back-to-back contre San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h30).

LA Clippers (26-24) : réception de San Antonio, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h30).