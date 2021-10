L’entente Doncic-Porzingis prête à décoller ?

L’organigramme a été sérieusement secoué durant cette intersaison à Dallas et la perspective d’un départ de Kristaps Porzingis aurait pu être envisagée. Le Letton n’a pas été à la hauteur depuis son arrivée dans le Texas, entre les blessures et une utilisation pas forcément optimisée par Rick Carlisle.

La question de sa relation avec Luka Doncic a aussi été régulièrement mise sur la table, ravivée par les propos de Mark Cuban qui avait décrit une relation strictement professionnellle entre ses deux leaders.

Un sans-faute en pré-saison

Avant d’attaquer la saison, le meneur slovène a ainsi saisi l’occasion pour balayer la polémique d’un revers de main.

« Je pense que c’est plutôt ce que les médias en ont fait. Pas nous. Ce sont les médias qui l’ont vu comme ça. Je n’en sais rien, nous avons une bonne relation », a confié Luka Doncic. « Je pense qu’il est dans une bien meilleure situation maintenant, et qu’il est mieux mentalement surtout. Ça se voit sur le terrain. Tout le monde peut voir qu’il joue beaucoup mieux ».

La dynamique collective est également positive puisque les Mavs ont enchaîné quatre victoires en quatre matchs de pré-saison, don un incroyable succès de 68 points d’écart sur le parquet des Hornets (59 à 127!).

Dans une atmosphère moins pesante qu’au cœur de la pandémie du Covid-19, Luka Doncic a pu reprendre ses marques avec ses coéquipiers, dont Kristaps Porzingis, avec qui il continue par exemple d’échanger en espagnol lorsque le tandem se retrouve sur le terrain. Autre point positif, la défense des Mavs, parmi les meilleures du pays sur cette pré-saison, même s’il faut évidemment beaucoup relativiser.

« C’est génial. Je pense que nous l’avons montré sur le terrain. Nous jouons bien, nous partageons le ballon. Surtout sur le plan défensif, nous avons été bien meilleurs, et je pense que c’est la clé pour nous », a ajouté Luka Doncic.

« J’aurais toujours dit qu’il n’y avait pas de problème parce que ces gars-là sont toujours en train de se parler »

Au premier rang pour observer la relation entre ses deux joueurs majeurs, Jason Kidd n’a pour l’instant rien trouvé à redire, lui qui avait assuré que Luka Doncic et Kristaps Porzingis étaient complémentaires et qui a vu le duo se trouver davantage sur le terrain, en plus de se parler et se soutenir à chaque occasion.

« Ce sont deux joueurs qui savent jouer au basket. Ils prennent du plaisir ensemble et ce sont deux artistes sur le terrain. C’est vraiment, vraiment bien. Il n’y a que comme ça que je le vois, vu le peu de temps que j’ai passé avec ces deux-là. J’aurais toujours dit qu’il n’y avait pas de problème parce que ces gars-là sont toujours en train de se parler », a déclaré le nouveau coach des Mavs.

Et si c’était enfin la saison de l’entente entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis ? Les deux continuent en tout cas de partager le même objectif : « La clé est de gagner un titre », a conclu le Slovène, grand favori des bookmakers pour le titre de MVP cette saison devant Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant.

Dallas débute sa saison demain sur le parquet d’Atlanta et enchaînera samedi à Toronto.