Pascal Siakam parti pour rester aux Raptors ?

Sans être officiellement sur le départ, contrairement à un Ben Simmons par exemple, Pascal Siakam agite tout de même les rumeurs de transfert. Surtout du côté de Sacramento, où les Kings auraient clairement un œil sur lui.

Néanmoins, la question qui se pose, c’est de savoir si oui ou non l’intérieur de Toronto est vraiment susceptible de partir. D’après The Athletic, on pencherait actuellement davantage vers une réponse négative.

Oui, les Raptors répondent au téléphone et écoutent les propositions, mais dans le même temps, le champion 2019 voudrait rester et Masai Ujiri, qui a récemment prolongé au poste de président, n’aurait aucune envie de le céder.

Et même si Toronto a drafté Scottie Barnes, car le dirigeant aurait une vision claire pour l’avenir de la franchise, et le meilleur marqueur des Raptors (24.1 points de moyenne) la saison passée en fait partie.

Enfin, dernier élément qui peut peser dans la balance : Siakam a été opéré d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche en juin dernier et il ne reviendra pas avant au moins novembre. Ce qui peut refroidir certaines équipes pour monter un transfert avant le début de saison.