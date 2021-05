NCAA : Gonzaga garde son moustachu préféré

Meilleur scoreur de la meilleure équipe cette saison, à 19 points et 7 rebonds de moyenne (à un superbe 65% de réussite aux tirs), Drew Timme a annoncé qu’il revenait à Gonzaga pour sa saison junior.

Très peu évoqué dans les « Mock Draft », malgré sa grosse saison aussi bien individuelle que collective, il a donc préféré en reprendre pour un tour (au moins) avec les Zags avant de passer professionnel.

« Après avoir étudié toutes mes options avec ma famille, j’ai décidé de revenir à Gonzaga », a-t-il déclaré sur le site des Zags. « Je suis content de revenir à Spokane et d’y poursuivre ma carrière universitaire. J’apprécie tout ce que j’ai appris au contact du staff de Gonzaga jusqu’à présent et j’ai hâte de développer mon jeu encore plus. J’adore jouer pour GU, faire partie de l’équipe et j’ai hâte de pouvoir jouer de nouveau face aux meilleurs fans du pays. »

Sélectionné dans la « All-American Second Team » et élu meilleur ailier-fort du pays, Drew Timme a bien progressé depuis sa première année à Spokane, conclue à 10 points et 5 rebonds. Machine à scorer au poste bas cette saison, dont 20 points au tournoi final, il a fini à plus de 10 points dans tous ses matchs… sauf un !

D’ores et déjà candidat au titre de meilleur joueur universitaire pour la saison à venir, il va surtout essayer de remporter le titre après la défaite de Gonzaga face à Baylor lors de la dernière March Madness.

Pour ce faire, le « Stache Bro » de Spokane fera équipe avec l’immense prospect Chet Holmgren et deux arrières « cinq étoiles » en Hunter Sallis et Nolan Hickman.