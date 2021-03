NCAA : Gonzaga frappe également fort dans le recrutement

Alors que les Zags vont vivre un weekend fort en émotions du côté d’Indianapolis, ils ont d’ores et déjà reçu une très bonne nouvelle pour la saison prochaine. Le jeune meneur/arrière, Hunter Sallis, classé n°13 dans le Top 100 d’ESPN, a ainsi décidé de jouer pour Gonzaga. Il est la recrue la mieux classée de l’histoire des Bulldogs…

Parmi les meilleurs arrières du pays dans sa classe d’âge, Hunter Sallis devrait prendre la place que va laisser libre Jalen Suggs, en partance pour la NBA. Cette décision, après celle de Jalen Suggs donc, confirme que Gonzaga fait partie du groupe très fermé des universités qui attirent les meilleurs prospects du pays.

« J’ai choisi Gonzaga parce que c’est une équipe qui joue vite en attaque, qui pousse le ballon et dont le style me convient parfaitement », a déclaré Hunter Sallis sur ESPN. « J’ai une très bonne relation avec le coach Mark Few, son assistant Tommy Lloyd et le reste du staff. Coach Few est un gars très relax hors des terrains mais fougueux sur le terrain. Il ne laisse jamais ses joueurs tomber dans la facilité. »

« Gonzaga a eu beaucoup de réussite ces dernières années »

Mesuré à 1m96 après avoir bien grandi ces dernières années, Hunter Sallis est doté d’une envergure de 2m08, impressionnante pour un arrière, tout comme sa vision du jeu et son jeu de jambes. Arrière athlétique, il doit encore progresser sur son tir extérieur avant de pouvoir espérer passer pro. Il rejoint en tout cas les ailiers Kaden Perry et Ben Gregg parmi les dernières recrues des Bulldogs.

« Gonzaga a eu beaucoup de réussite ces dernières années, et leurs arrières atteignent souvent le niveau supérieur. C’est mon objectif, et je fais confiance à Coach Few pour m’aider à y arriver », reprend Hunter Sallis. « En janvier 2020, j’ai fait ma visite officielle du campus et j’ai adoré. Spokane me rappelle beaucoup Omaha. Il ne se passe pas grand-chose à part pour le basket et les cours. C’est ce que je recherche. »

Pas réputé pour faire dans le « one and done », Gonzaga attire en tout cas de plus en plus les prospects. Et à ce titre, le très prometteur Chet Holmgren serait lui aussi sur le point de donner sa préférence à la fac de Spokane…