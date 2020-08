LeBron James et les Lakers savourent leur première place à l’Ouest

Comme il n’y a pas d’avantage du terrain cette saison, cette première place de la conférence Ouest, validée après la victoire contre le Jazz, n’a pas la même importance que lors d’une saison habituelle. Néanmoins, pour les Lakers, elle est symbolique.

C’est en effet la première fois depuis 2010 que la franchise de Los Angeles terminera la saison régulière au sommet de sa conférence. Cette saison-là, Kobe Bryant et compagnie avaient également remporté le titre, le dernier en date au palmarès des Lakers. Et on sait à quel point Bryant, depuis son décès le 26 janvier dernier, est présent dans les esprits des membres de la franchise.

Pour LeBron James, c’est aussi une parfaite occasion de répondre aux critiques. Pendant des années, certains accusaient le « King » de profiter de la faiblesse de la conférence Est pour la dominer. Ce qu’il n’aurait prétendument pas été capable de faire de l’autre côté du pays, la concurrence y étant plus forte. Là, il vient de mettre l’Ouest à ses pieds.

« Celle-là, je l’aime beaucoup », a souri l’ailier des Lakers pour le L.A Times. « Ils disaient que je ne pouvais pas réussir cela. On disait ça de moi. »

Quel adversaire au premier tour ?

Revanche personnelle pour James et satisfaction pour Anthony Davis, MVP du match contre Utah. « Cela faisait un moment pour la Laker Nation », glisse l’intérieur à ESPN. « C’est agréable comme sentiment. Après, on n’a encore rien réussi et il reste du travail, mais c’est une bonne chose pour la franchise. »

Pour Frank Vogel, toujours dans les colonnes d’ESPN, cette première place signifie que les Lakers ont « pris de bonnes habitudes qui seront nécessaires pour aller loin en playoffs ». Reste désormais à connaître le premier adversaire, la lutte pour la huitième étant encore indécise et acharnée.

« Il faudrait être fou pour ne pas faire attention au classement, surtout à cet instant de la saison », concède James. « On voit Memphis et New Orleans, San Antonio et Portland. Je n’oublie pas Phoenix aussi. On regarde les matches et on imagine nos potentiels adversaires. »