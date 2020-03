La NBA va organiser un tournoi 2K exclusivement réservé aux joueurs

Entre deux réunions sur les différentes options pour terminer la saison, la NBA prépare actuellement un tournoi 2K entre joueurs, rapporte Yahoo! Sports.

Celui-ci ferait s’affronter 16 basketteurs NBA à partir de vendredi, et pour dix jours. Nos confrères annoncent déjà deux noms, et pas des moindres : Donovan Mitchell et DeMarcus Cousins.

L’objectif de la ligue est évidemment de trouver des moyens d’occuper les fans et de garder une exposition pendant cette période particulière, et c’est pourquoi les matchs seront carrément diffusés sur ESPN aux Etats-Unis.