Coronavirus : Steve Ballmer, Larry Nance Jr. ou encore Devin Booker se mobilisent pour lutter contre l’épidémie

Pour répondre aux dons effectués par certains joueurs NBA – Kevin Love, Giannis Antetokounmpo, Blake Griffin ou Zion Williamson – les franchises NBA annoncent à tour de rôle qu’elles paieront leurs employés pendant la durée de l’arrêt de la NBA. À côté de ça, certains se mobilisent pour lutter directement contre l’épidémie de coronavirus.

C’est le cas, ces dernières heures, de Steve Ballmer, Larry Nance Jr. et Devin Booker. Le propriétaire des Clippers a réuni 1 million de dollars, qu’il a ensuite distribué entre plusieurs organismes à Los Angeles, rapporte le Los Angeles Times, afin notamment de fournir des produits de première nécessité et des repas à ceux qui en ont le plus besoin, y compris les sans-abris, alors que la Californie est le premier État américain placé en confinement. Le couple Ballmer avait déjà donné 3 millions de dollars la semaine dernière pour la ville de Seattle.

De leurs côtés, Larry Nance Jr. et Devin Booker ont donné 100 000 dollars chacun, le premier pour des banques alimentaires dans la région de Cleveland, le second pour un fonds créé sur Twitch destiné à plusieurs associations en Arizona – les Suns ayant d’ailleurs égalé le don de leur « franchise player » dans la foulée.

Ils rejoignent une liste où figurent Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Marco Belinelli ou encore Jeremy Lin.