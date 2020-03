Malgré une saison galère, Jim Boylen garde (pour le moment) le soutien de John Paxson

Avec 21 victoires à ce stade de la saison, les Bulls vont améliorer leur bilan de la saison passée (22 victoires au total). Mais cette progression dans le bilan, qui devrait être minime, sera très en-deça des attentes. Alors qu’ils visaient encore les playoffs il y a quelques semaines, ils viennent de perdre 12 de leurs 14 dernières sorties…

Dès lors, Jim Boylen s’apprête-il à connaître le même sort que Kenny Atkinson, dont le départ des Nets a « déçu » le coach des Bulls ? Cette question se pose alors qu’il a récemment été rapporté des tensions internes, avec Doug Collins notamment, tandis que sa relation avec Zach LaVine semble être tout sauf harmonieuse.

Malgré ce contexte, le vice-président exécutif de la franchise, John Paxson, tient un discours de confiance au sujet du coach : « Bien sûr qu’on traverse une saison compliquée mais depuis le début, j’ai demandé à Jim de continuer de former nos jeunes, de se focaliser sur leur développement, et c’est ce qu’il fait pour nous. […] Ce qui, on l’espère tous, portera ses fruits à l’avenir. »

Et le dirigeant de citer l’exemple du plus jeune de la bande, le rookie Coby White, qui « bosse et progresse ». Wendell Carter Jr. et Lauri Markkanen, également mentionnés, n’ont pas eu la chance d’en faire autant cette saison : avec les blessures, ils ont manqué beaucoup de matchs. Idem pour Otto Porter Jr. qui n’a disputé que 12 rencontres jusqu’ici. « Jim ne peut pas contrôler les blessures, » concède ainsi John Paxson. « Mais il reste positif, c’est ce dont nous avons besoin pour le restant de la saison. »

Avec le retour de blessure de la plupart de ses cadres, Jim Boylen a encore devant lui une vingtaine de matches pour finir la saison sur une meilleure note : « On a un bon groupe de gars concernés, donc tout ce qu’on peut faire, c’est de continuer de bosser. Je suis un leader dans ce groupe et j’essaye de les faire jouer ensemble. »