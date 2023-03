Le 12 mars 1985, Larry Bird plante 60 points à des Hawks… admiratifs !

En compétiteur acharné, Larry Bird ne laissait jamais une occasion de prouver qu’il était le meilleur joueur sur le terrain, même quand il s’agissait de ses coéquipiers. Le 3 mars 1985, il avait bien vu Kevin McHale battre le record de points des Celtics avec 56 points, et il l’avait même aidé, multipliant les passes pour son fidèle intérieur.

« Il n’y a pas beaucoup d’opportunités de marquer autant dans un match. Kevin n’en marquera probablement plus jamais autant. Il a été incroyable, il le mérite et il aurait dû en mettre 60. »

L’ancien coach des Rockets aurait effectivement dû saisir sa chance car neuf jours plus tard, le fier et orgueilleux Larry Bird va lui prendre son record.

Le banc des Hawks à l’amende pour avoir apprécié le spectacle

Les ambitieux Dominique Wilkins et Doc Rivers seront de parfaites victimes, et c’est à La Nouvelle-Orléans qu’a lieu l’affrontement. Cette année-là, les Hawks avaient en effet disputé douze matchs dans la petite UNO Lakefront Arena. L’objectif était de permettre aux habitants de revoir de la NBA, six ans après le départ du Jazz dans l’Utah.

Face aux Hawks, coriaces adversaires, l’ailier All-Star marque 23 points en première mi-temps, 19 en troisième quart-temps et 18 dans le dernier quart-temps avec un magnifique 22/36 au shoot mais seulement 1/4 de loin (admirez la variété des moves…) et un quasi parfait 15/16 aux lancers-francs. Comme le MVP en titre ne fait jamais les choses à moitié, il ajoute donc 7 rebonds et 3 passes devant 10 079 spectateurs de La Nouvelle-Orléans conquis par la démonstration de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Même le banc des Hawks devient fou, et se met à l’applaudir ! Une réaction qui ne sera pas du goût des dirigeants qui colleront des amendes à leurs propres joueurs ! Une performance énorme, mais Larry Bird garde le sens du collectif. « 60 points, c’est terriblement difficile à mettre et on ne peut pas le faire sans l’aide de ses coéquipiers. »

Deux records de franchise en un soir

Surtout de Kevin McHale qui lui a donné la motivation nécessaire pour faire encore plus entrer son nom dans la grande histoire celte puisque ce record de 60 points tient toujours aujourd’hui. Il tient mais Larry Bird doit désormais le partager avec Jayson Tatum, auteur de 60 points (après prolongation) face aux Spurs il y a un an. En revanche, ses 37 points en un mi-temps tiennent toujours.

Au final, le seul record de points qui lui échappe est celui sur un quart-temps, qui appartient à Isaiah Thomas avec 29 points.